Настасья Самбурская показала идеальные ягодицы

Актриса Настасья Самбурская проводит последние летние дни в Сочи. Накануне она опубликовала на своей официальной странице в Instagram снимок, на котором позирует на пляже в красном сплошном купальнике и такого же цвета шляпе.

Отметим, что Самбурская всегда была обладательницей стройной фигуры и много занималась спортом. Еще год назад Настасью многие подписчики обвиняли в том, что артистка перебарщивает со спортом, а ее фигура и вовсе похожа на мужскую. Сейчас Настасья явно снизила количество тренировок, и ее тело сразу стало выглядеть гораздо более женственным, что очень нравится подписчикам.