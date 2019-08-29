Настасья Самбурская показала идеальные ягодицы

Актриса Настасья Самбурская очаровала пользователей соцсетей снимком в бикини, пишет «Экспресс-газета».
Актриса Настасья Самбурская проводит последние летние дни в Сочи. Накануне она опубликовала на своей официальной странице в Instagram снимок, на котором позирует на пляже в красном сплошном купальнике и такого же цвета шляпе.
При этом Самбурская продемонстрировала идеальные ягодицы. Настасья сразу же получила огромное количество комплиментов от поклонников.
«Какие аппетитные формы», «Восхитительна», «Отличная фигура», «Вот это вид!», «Огонь!», «Вполне обаятельная и привлекательная», — пишут в комментариях поклонники актрисы.
Отметим, что Самбурская всегда была обладательницей стройной фигуры и много занималась спортом. Еще год назад Настасью многие подписчики обвиняли в том, что артистка перебарщивает со спортом, а ее фигура и вовсе похожа на мужскую. Сейчас Настасья явно снизила количество тренировок, и ее тело сразу стало выглядеть гораздо более женственным, что очень нравится подписчикам.
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