Ану Саагим показала свои аппетитные яблочки!

Эстонская светская львица Ану Саагим в своем Instagram опубликовала фотографию, которая возбуждает аппетит.
На большом столе, покрытом скатертью финской фирмы Marimekko, мы видим много наливных яблок урожая этого года. Явно Ану собирается делать из них варенье на зиму. Среди яблочного изобилия видна и миска с лесными орехами.
Поскольку геолокация не указана, мы можем лишь предположить, что фотография сделана или в Финляндии, где Ану снимается в шоу, действие которого происходит на ферме, или в Эстонии.