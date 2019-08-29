Чт, 29.08.2019
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Ану Саагим показала свои аппетитные яблочки!

Ану Саагим

ФОТО: Instagram

Эстонская светская львица Ану Саагим в своем Instagram опубликовала фотографию, которая возбуждает аппетит.

На большом столе, покрытом скатертью финской фирмы Marimekko, мы видим много наливных яблок урожая этого года. Явно Ану собирается делать из них варенье на зиму. Среди яблочного изобилия видна и миска с лесными орехами. 

Яблочное изобилие Ану Саагим

ФОТО: Instagram

Поскольку геолокация не указана, мы можем лишь предположить, что фотография сделана или в Финляндии, где Ану снимается в шоу, действие которого происходит на ферме, или в Эстонии.

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