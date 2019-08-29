У Nublu серьезный конкурент? Эта девушка стала рэп-сенсацией Эстонии (АУДИО)

Manna - девушка, которая сама слушает и балдеет от Slipknott, Lamb и Godi. Но совсем недавно вышел совместный трек с набирающим популярность рэпером Reket.

Песню «Aegluubis» прослушали уже более 180 тысяч раз на Youtube. Несмотря на это, талантливая Manna пока не спешит показывать народу свое личико. Но по фотографиям, найденным в интернете, девушка смешивает в своем стиле и Сюзанну из дуэта Мальбек и Сюзанна, и даже Элджея. Больше фотографий артистки найдете ЗДЕСЬ!