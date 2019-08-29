Чт, 29.08.2019
Самая сексуальная дальнобойщица в мире сводит с ума пикантными фото: держите себя в руках! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Музыка
  • У Nublu серьезный конкурент? Эта девушка стала рэп-сенсацией Эстонии (АУДИО)

У Nublu серьезный конкурент? Эта девушка стала рэп-сенсацией Эстонии (АУДИО)

Рэпер Manna из Эстонии

ФОТО: Pilt videost/Postimees.ee

Mannna - феномен в эстонской музыке. После первого прослушивания нового трека не каждый эстонец разберет слова композиции, но ее необычная манера исполнения привлекают внимание публики. Песню хочется слушать снова и снова. 

Manna - девушка, которая сама слушает и балдеет от Slipknott, Lamb и Godi. Но совсем недавно вышел совместный трек с набирающим популярность рэпером Reket. 

Песню «Aegluubis» прослушали уже более 180 тысяч раз на Youtube. Несмотря на это, талантливая Manna пока не спешит показывать народу свое личико. Но по фотографиям, найденным в интернете, девушка смешивает в своем стиле и Сюзанну из дуэта Мальбек и Сюзанна, и даже Элджея. Больше фотографий артистки найдете ЗДЕСЬ!

Слушайте и наслаждайтесь! 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ