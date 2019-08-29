Не везет, так не везет: знаки Зодиака, склонные к бедности

Стрелец

Стрельцы являются первым среди других знаков Зодиака, у которых самое нестабильное финансовое положение дел. Они не умеют зарабатывать деньги. Их проблема заключается в том, что Стрельцам всегда мало денег, сколько бы они ни зарабатывали. Пускай даже они будут входить в список самых богатых людей на земле, им всегда будет казаться, что они мало зарабатывают.

Рыбы

У Рыб никогда не получается накапливать или откладывать суммы денег на какую нибудь поездку или дорогостоящую вещь. Всё время они тратят деньги, пусть даже на приятные вещи и дела, но далеко не самые нужные. Рыбам очень сложно достигнуть финансового благополучия.

Водолей

Водолеи являются теми людьми, которые не сильно и стремятся много зарабатывать. Люди с этим знаком часто полагаются на «авось» и редко их это подводит. Водолеев почти всегда устраивает их финансовое положение, т.к. им всегда помогут их друзья, родственники и просто близкие люди.

Весы

Люди под знаком Весы являются довольно таки творческими личностями. Они придерживаются той политики, что «художник должен быть голодным». Представители этого знака не гонятся за материальным счастьем и им часто не нравится работать ради самого получения денег.

Близнецы