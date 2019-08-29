«Вспоминать об этом страшно»: мать Тимати сделала аборт в 16 лет

В социальных сетях мать известного артиста описала ситуацию, когда попала на прием к гинекологу, будучи 16-летним подростком. В кабинете врача выяснилось, что девушка беременна. Как оказалось, она скрывала отношения с парнем от близких, опасаясь непонимания.

«Доктор внимательно посмотрела на меня и пригласила в кресло. А дальше стала задавать вопросы, значения которых я просто не понимала! Промучившись со мной минут двадцать, она устало спросила, как часто мы были вместе. Я ответила: «Один раз». Доктор вздохнула и вынесла вердикт: срок и уже не маленький. Она сказала, что обязана сообщить об этом в школу, и заплакала, чем напугала меня еще больше. Через день я должна была явиться с мамой, чтобы решить, как быть дальше», — рассказывает Симона.

Страшнее всего для школьницы было сказать обо всем отцу. Но он узнал новость не от нее. А вскоре мама отвела дочь на аборт. Как признается Симона, это был единственный раз, когда папа плакал.

«Накануне назначенного дня я не могла уснуть, так как утром боялась увидеть отца, но он, видимо, тоже не был готов к встрече, потому что не вышел из спальни. Со мной никто ничего не обсудил. Мама лишь сказала, что мне надо думать о том, как окончить школу. Она привела меня в приемное отделение больницы, передала нянечке и ушла. На меня надели застиранную больничную сорочку, посадили в очередь, и я, шестнадцатилетняя девочка, в полном одиночестве осталась ждать», — закончила душераздирающий пост мать Тимати.