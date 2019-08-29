Яхты, бренды, вечеринки: сколько тратят Тимати, Рудковская и другие российские звезды на детей

Наследники звезд могут позволить себе гораздо больше «хотелок», чем обычные дети. Брендовая одежда, перелеты на частных самолетах и пышные торжества... Все это знаменитые родители воплощают для любимых отпрысков, стоит тем только попросить. А кому-то и спрашивать не надо — роскошная жизнь просто достается по умолчанию. «СтарХит» узнал, как и на что тратят миллионы наследники известных людей.