Элина Борн стала вегетарианкой, забыла об этом и в тот же день ела пиццу с ветчиной
Эстонская певица Элина Борн посетила шоу «Ringvaate», где рассказала о вегетарианстве и вспомнила время, когда она сама стала вегетарианкой.
Певица заявила на шоу, что она была вегетарианкой в течение шести лет.
По словам Элины, она стала вегетарианкой в один день: «Я забыла об этом и в тот же день я съела пиццу с ветчиной, но после этого уже ничего мясного».
«Я хотела проверить себя и посмотреть, смогу ли я выжить без мяса и до сих пор успешно продержалась», – объяснила певица, почему она решила отказаться от мяса много лет назад.
Впрочем, Элина никогда не любила мясо, а отдавала предпочтение рыбе.
«Мой старший брат – заядлый рыбак, он сам коптит рыбу. Когда мы летом ехали к озеру Выртсъярв, покупали коптильню, и это всегда была для меня так вкусно!»
Хотя певица до сих пор любит отдыхать на озере Выртсъярв, копченую рыбу она больше ест.
«Я просто больше не могу это есть. Мой разум уже говорит «нет», - говорит Элина.