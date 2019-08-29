Элина Борн стала вегетарианкой, забыла об этом и в тот же день ела пиццу с ветчиной

Певица заявила на шоу, что она была вегетарианкой в течение шести лет.

По словам Элины, она стала вегетарианкой в один день: «Я забыла об этом и в тот же день я съела пиццу с ветчиной, но после этого уже ничего мясного».

«Я хотела проверить себя и посмотреть, смогу ли я выжить без мяса и до сих пор успешно продержалась», – объяснила певица, почему она решила отказаться от мяса много лет назад.

Впрочем, Элина никогда не любила мясо, а отдавала предпочтение рыбе.

«Мой старший брат – заядлый рыбак, он сам коптит рыбу. Когда мы летом ехали к озеру Выртсъярв, покупали коптильню, и это всегда была для меня так вкусно!»

Хотя певица до сих пор любит отдыхать на озере Выртсъярв, копченую рыбу она больше ест.