Новолуние 30 августа 2019 года: что можно и что нельзя делать в этот день

В дни новолуний энергетика пространства обновляется, поэтому в жизни людей часто случаются знаковые события. Новолуние 30 августа будет особым днем. Астрологи расскажут о том, чего стоит опасаться в пятницу, а что следует сделать, чтобы привлечь в жизнь удачу.
Август завершается вторым по счету новолунием, и в этот раз оно пройдет в созвездии Девы. Конец месяца — время хлопотное, ведь многие стараются завершить дела, запланированные еще в начале лета, а также подготовиться к смене сезонов. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к мнению астрологов, чтобы провести эти сутки с максимальной пользой для себя.
Что можно делать в новолуние 30 августа
Подготовительная работа. В само новолуние астрологи не рекомендуют ничего начинать, однако это будет идеальным временем для подготовки к новым проектам. Разработка бизнес-планов, сбор информации для экзаменов, дипломных работ и прочих научных исследований пройдут успешно. Энергетика созвездия Девы в эти сутки помогает сосредоточиться на самом важном и не упустить значимых деталей.
Проведение ритуалов. Новолуние — прекрасное время для проведения различных ритуалов, направленных на обогащение, удачу в работе, учебе и карьере. 30 августа удачным будет и создание амулетов, привлекающих удачу и достаток.
Помощь. В период обновления лунной энергетики важно помнить о данных обещаниях и выполнять их в срок, чтобы не привлечь в жизнь неприятности. Взаимопомощь и поддержка, особенно если речь идет о близких людях, сплотит семьи и поможет избежать конфликтных ситуаций в дальнейшем.
Обучение. Энергетика созвездия Девы помогает тем, кто стремится открывать новые горизонты, поэтому в эти сутки можно смело сдавать экзамены, поступать в учебные заведения, проходить обучение для повышения квалификации.
Домашние дела. Практичное созвездие Девы оказывает положительное влияние на людей, которые занимаются созидательным трудом. В эти сутки уборка в шкафах или комнатах, ремонт, переезд будут идеальным времяпровождением для тех, кому нужно успокоиться и навести порядок в мыслях.
Творчество. В пятницу под эгидой Венеры благоприятно заниматься любым видом творчества, в том числе обратить внимание на арт-терапию. Такой вид деятельности благотворно влияет на настроение, расслабляет и помогает абстрагироваться от дурных мыслей.
Что приведет к неудачам в августовское новолуние
Привычки. Новолуние — время освобождения от вредных привычек. В эти сутки энергетика пространства сильна, и тем, кто не отказывается от разного рода негативных привязанностей, в дальнейшем сделать это будет весьма проблематично.
Прокрастинация. Безусловно, некоторые дела в Новолуние не принесут успехов, однако откладывать важную работу не стоит. Астрологи рекомендуют составить список наиболее важных дел, которые нужно выполнить, чтобы исключить проблемы в дальнейшем и потерю времени на завершение того, что можно было сделать здесь и сейчас.