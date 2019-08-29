Новолуние 30 августа 2019 года: что можно и что нельзя делать в этот день

Август завершается вторым по счету новолунием, и в этот раз оно пройдет в созвездии Девы. Конец месяца — время хлопотное, ведь многие стараются завершить дела, запланированные еще в начале лета, а также подготовиться к смене сезонов. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к мнению астрологов, чтобы провести эти сутки с максимальной пользой для себя.

Что можно делать в новолуние 30 августа

Подготовительная работа. В само новолуние астрологи не рекомендуют ничего начинать, однако это будет идеальным временем для подготовки к новым проектам. Разработка бизнес-планов, сбор информации для экзаменов, дипломных работ и прочих научных исследований пройдут успешно. Энергетика созвездия Девы в эти сутки помогает сосредоточиться на самом важном и не упустить значимых деталей.

Проведение ритуалов. Новолуние — прекрасное время для проведения различных ритуалов, направленных на обогащение, удачу в работе, учебе и карьере. 30 августа удачным будет и создание амулетов, привлекающих удачу и достаток.

Помощь. В период обновления лунной энергетики важно помнить о данных обещаниях и выполнять их в срок, чтобы не привлечь в жизнь неприятности. Взаимопомощь и поддержка, особенно если речь идет о близких людях, сплотит семьи и поможет избежать конфликтных ситуаций в дальнейшем.

Работа в саду и огороде. Новолуние в Деве — подходящее время для завершения дачного сезона. В это время можно заниматься сбором урожая, подготовкой растений к зимовке, перекапыванием грядок, а также Новолуние в Деве — подходящее время для завершения дачного сезона. В это время можно заниматься сбором урожая, подготовкой растений к зимовке, перекапыванием грядок, а также уходом за домашними растениями

Обучение. Энергетика созвездия Девы помогает тем, кто стремится открывать новые горизонты, поэтому в эти сутки можно смело сдавать экзамены, поступать в учебные заведения, проходить обучение для повышения квалификации.

Домашние дела. Практичное созвездие Девы оказывает положительное влияние на людей, которые занимаются созидательным трудом. В эти сутки уборка в шкафах или комнатах, ремонт, переезд будут идеальным времяпровождением для тех, кому нужно успокоиться и навести порядок в мыслях.

Творчество. В пятницу под эгидой Венеры благоприятно заниматься любым видом творчества, в том числе обратить внимание на арт-терапию. Такой вид деятельности благотворно влияет на настроение, расслабляет и помогает абстрагироваться от дурных мыслей.

Что приведет к неудачам в августовское новолуние

Настроение. В новолуние 30 августа отрицательные качества характера будут мешать, поэтому важно следить за настроением, не обижаться по пустякам и не вредничать. Астрологи рекомендуют с утра настроиться на позитив, чтобы день прошел не просто удачно, но и с пользой для личного развития и благополучия.

Привычки. Новолуние — время освобождения от вредных привычек. В эти сутки энергетика пространства сильна, и тем, кто не отказывается от разного рода негативных привязанностей, в дальнейшем сделать это будет весьма проблематично.