Видео: голая Вера Брежнева в золоте довела фанатов до экстаза

Вера Брежнева со времен «ВИА Гры» едва ли не впервые согласилась на такую откровенную фотосессию, пишет Topnews.
Известная певица Вера Брежнева приняла участие в рекламном ролике, где предстала перед зрителями полностью обнаженной и покрытой золотой краской.
В подписи к ролику Брежнева пояснила, что таким образом она прорекламировала масштабный фестиваль моды, который пройдет 3 сентября в ЦУМе и 4 сентября в Санкт-Петербурге.
По информации СМИ Брежнева согласилась стать амбассадором Vogue Fashion’s Night Out. Отметим что редакция одного из самых авторитетных журналов в мире моды Vogue в разные годы выбирала амбассадором таких знаменитых на весь мир моделей, как Ирина Шейк, Наталья Водянова, Наташа Поли.
Kind reminder : VOGUE FNO ‘19 уже через неделю 🔥😄 Спасибо за это видео бескомпромиссно талантливым: Director @Pavel_Samokhvalov Art director @shtokolova_katya DOP @Klim_gam Stylist #OlgaDunina Hair @marinaroy11 Make up @muakatemur Producers @margo_sinyaeva @katya_minnullina @voguerussia Golden Vera
Многие поклонники были приятно удивлены от столь смелой и в прямом смысле слова голой рекламы, ведь со времен «ВИА Гры» Брежнева на такие рисковые фотосессии редко соглашалась. По их мнению, видео является завораживающим.