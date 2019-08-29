Видео: голая Вера Брежнева в золоте довела фанатов до экстаза

В подписи к ролику Брежнева пояснила, что таким образом она прорекламировала масштабный фестиваль моды, который пройдет 3 сентября в ЦУМе и 4 сентября в Санкт-Петербурге.

По информации СМИ Брежнева согласилась стать амбассадором Vogue Fashion’s Night Out. Отметим что редакция одного из самых авторитетных журналов в мире моды Vogue в разные годы выбирала амбассадором таких знаменитых на весь мир моделей, как Ирина Шейк, Наталья Водянова, Наташа Поли.

Многие поклонники были приятно удивлены от столь смелой и в прямом смысле слова голой рекламы, ведь со времен «ВИА Гры» Брежнева на такие рисковые фотосессии редко соглашалась. По их мнению, видео является завораживающим.