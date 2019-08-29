Чт, 29.08.2019
Клип эстонского стриптизера Марко Тасане набирает популярность в Сети СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Видео: голая Вера Брежнева в золоте довела фанатов до экстаза

Видео: голая Вера Брежнева в золоте довела фанатов до экстаза

Вера Брежнева

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

Вера Брежнева со времен «ВИА Гры» едва ли не впервые согласилась на такую откровенную фотосессию, пишет Topnews.

 

Известная певица Вера Брежнева приняла участие в рекламном ролике, где предстала перед зрителями полностью обнаженной и покрытой золотой краской.

В подписи к ролику Брежнева пояснила, что таким образом она прорекламировала масштабный фестиваль моды, который пройдет 3 сентября в ЦУМе и 4 сентября в Санкт-Петербурге.

По информации СМИ Брежнева согласилась стать амбассадором Vogue Fashion’s Night Out. Отметим что редакция одного из самых авторитетных журналов в мире моды Vogue в разные годы выбирала амбассадором таких знаменитых на весь мир моделей, как Ирина Шейк, Наталья Водянова, Наташа Поли.

Многие поклонники были приятно удивлены от столь смелой и в прямом смысле слова голой рекламы, ведь со времен «ВИА Гры» Брежнева на такие рисковые фотосессии редко соглашалась. По их мнению, видео является завораживающим. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ