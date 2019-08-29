«Филя жжот!»: Киркоров устроил истерику на репетиции «Новой волны»

«Я пока не отрепетирую час с камерами, шоу ваше не начнется, понятно вам всем? Плевать мне на ваш эфир прямой, пока я не отрепетирую с камерами. Пока здесь не появятся камеры, ничего здесь не будет! И не говорите мне, что у вас шоу начинается в восемь!» – кричал музыкант.