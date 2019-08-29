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«Филя жжот!»: Киркоров устроил истерику на репетиции «Новой волны»
Смотрите видео!

MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 24, 2019: Russian singer Philipp Kirkorov performs during a concert marking Russia's National Flag Day in Prospekt Sakharova Street. Vladimir Gerdo/TASS

ФОТО: Vladimir Gerdo / Vladimir Gerdo/TASS

Певец грозился сорвать своевременное начало представления и требовал «репетиции с камерами».

Популярный российский певец Филипп Киркоров устроил настоящую истерику в Сочи во время репетиции на конкурсе «Новая волна».

Негодование артиста вызвала не устраивающая его работа персонала. В итоге он обрушился на сотрудников с бурной критикой и нецензурной лексикой.

«Я пока не отрепетирую час с камерами, шоу ваше не начнется, понятно вам всем? Плевать мне на ваш эфир прямой, пока я не отрепетирую с камерами. Пока здесь не появятся камеры, ничего здесь не будет! И не говорите мне, что у вас шоу начинается в восемь!» – кричал музыкант.

Видеозапись момента попала в объектив камеры мобильного телефона. При этом за кадром слышен смех девушки, судя по всему, снимающей видео.

«Филя жжот!» – констатирует она.

Международный конкурс «Новая волна» стартовал в Сочи 24 августа. В состязании принимают участие 13 финалистов из 11 стран мира.  

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