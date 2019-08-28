Ср, 28.08.2019
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Таллиннская тюрьма объявляет день открытых дверей: посмотрите на жизнь заключенных изнутри

Tallinna vanglas on 29. septembril avatud uste päev.

ФОТО: Kuvatõmmis Facebooki videost

Таллиннская тюрьма уже 29 сентября объявляет день открытых дверей, все желающие смогут посмотреть на места не столь отдаленные изнутри. Несмотря на то, что в такой акции нет ничего странного, данное мероприятие всё равно может показаться немного смешным, передает портал Elu24. 

К дню открытых дверей подошла с юмором и Таллиннская тюрьма. «Приходи с друзьями и проверь, действительно ли в тюрьме всё так, как показывают в кино?» - говорится в сообщении на странице в Facebook. 

В рекламном видеоролике один друг приглашает другого в тюрьму на день открытых дверей. Им там начинает нравиться... смотрите, чем закончится видео! 

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