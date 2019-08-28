Таллиннская тюрьма объявляет день открытых дверей: посмотрите на жизнь заключенных изнутри

Таллиннская тюрьма уже 29 сентября объявляет день открытых дверей, все желающие смогут посмотреть на места не столь отдаленные изнутри. Несмотря на то, что в такой акции нет ничего странного, данное мероприятие всё равно может показаться немного смешным, передает портал Elu24.
К дню открытых дверей подошла с юмором и Таллиннская тюрьма. «Приходи с друзьями и проверь, действительно ли в тюрьме всё так, как показывают в кино?» - говорится в сообщении на странице в Facebook.
В рекламном видеоролике один друг приглашает другого в тюрьму на день открытых дверей. Им там начинает нравиться... смотрите, чем закончится видео!