Пророчество «древнего компьютера» о конце света 1 сентября вызвало панику в Сети

По информации millionaire.ru, странное устройство получило название «древнегреческий компьютер» или просто «древний компьютер». По его предсказанию, «взрыв Солнца» произойдет 1 сентября 2019 года, причем сначала будет уничтожена Луна, а затем - Земля.

Журналисты подчеркивают, что приспособление, подобное тому, о котором рассказывают СМИ, существует в действительности. Это так называемый Антикитерский механизм - бронзовое механическое устройство, фрагменты которого 17 мая 1902 года нашел археолог Валериос Стаис, исследовавший корабль, затонувший в Эгейском море.

Устройство использовали для расчета движения небесных тел. В нем содержится примерно 30 бронзовых шестеренок в деревянном корпусе, а размеры «машины» составляли 31,5×17×6 сантиметров.