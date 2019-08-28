Ср, 28.08.2019
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  • Пророчество «древнего компьютера» о конце света 1 сентября вызвало панику в Сети

Пророчество «древнего компьютера» о конце света 1 сентября вызвало панику в Сети
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Планета Земля. Иллюстративное фото.

ФОТО: sebastien decoret / PantherMedia / sebastien decoret

По некоторым данным, древнее устройство предсказывало страшную катастрофу 1 сентября 2019 года, пишет Topnews.

 

Российские СМИ рассказали об отреставрированном древнегреческом механизме, который предсказал грядущий конец света. Утверждается, что с помощью устройства можно было определить даты лунных и солнечных затмений, а затем выяснилось, что полученные данные и вовсе свидетельствуют о грядущем взрыве Солнца.

По информации millionaire.ru, странное устройство получило название «древнегреческий компьютер» или просто «древний компьютер». По его предсказанию, «взрыв Солнца» произойдет 1 сентября 2019 года, причем сначала будет уничтожена Луна, а затем - Земля.

Журналисты подчеркивают, что приспособление, подобное тому, о котором рассказывают СМИ, существует в действительности. Это так называемый Антикитерский механизм - бронзовое механическое устройство, фрагменты которого 17 мая 1902 года нашел археолог Валериос Стаис, исследовавший корабль, затонувший в Эгейском море.

Устройство использовали для расчета движения небесных тел. В нем содержится примерно 30 бронзовых шестеренок в деревянном корпусе, а размеры «машины» составляли 31,5×17×6 сантиметров.

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