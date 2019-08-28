Звезды сериала «Полицейский с Рублеквки» женятся?

Звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров и Сергей Бурунов входят в число самых узнаваемых актеров и самых завидных холостяков российского шоу-бизнеса. Ни один из них еще не был женат, а потому поклонники и пресса с интересом следят за их жизнью, задаваясь лишь одним вопросом: «Ну когда же?!».

На этой неделе появилась очень интересная новость, согласно которой Петров собирается стать частью всеобщего свадебного безумия и отвести в ЗАГС свою девушку Стасю Милославскую. Его примеру якобы последует и Бурунов, тщательно скрывающий свою возлюбленную от окружающих, пишет KP.RU.

Чтобы узнать, правда это или нет, портал Teleprogramma.pro поговорил с PR-директором Бурунова Анастасией Сайфулиной. Информационный повод представителя актера сильно рассмешил. «Во-первых, конечно, мы не даем никаких комментариев по поводу личной жизни артиста, и он не хочет ее афишировать. Во-вторых, тема из разряда «одна баба сказала». Я видела эту статью. Странно, что не написали, что Саша и Сережа друг на друге женятся – вот это было бы смешно, это был бы хайп. Сережа даже не обращает внимания на такие глупые источники, и здесь нет никакой новости», — заявила Анастасия. По ее словам, Бурунов на данный момент очень востребован в своей профессии и на такую роскошь, как свадьба, у него банально не найдется свободного времени.

«Сейчас он снимается во вторых «Содержанках», во второй «Мылодраме», в полном метре «Полицейского с Рублевки», в новом сезоне сериала «Полицейский с Рублевки» и третьем «Последнем богатыре». Откуда у него время на личную жизнь и женитьбу при том, что он участвует в пяти проектах? По 20 с лишним смен в месяц он отрабатывает. И мы надеемся, что так же успешно и много будет работать дальше, радуя зрителей».

Александра Петрова после расставания с Ириной Старшенбаум начали замечать с другой его коллегой — 24-летней Стасей Милославской, которую зрители могли заметить благодаря роли в сериале «Красные браслеты» — адаптации одноименной испанской драмы. Несмотря на то что оба они свободны и вольны делать всё, что угодно, Саша и Стася почему-то скрывают свои отношения, не постят в социальных сетях общие фотографии и не дают фотографам на мероприятиях снимать их вместе.

Сложно поверить, что у этой молодой пары всего за несколько месяцев отношения могли бы дойти до помолвки. Но источники всё же утверждают, что Саша готов надеть на палец любимой обручальное кольцо, а вот Милославская пока сомневается в своей готовности к браку.