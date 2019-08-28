Четыре необычные привычки финнов, которые сложно понять русскому

Финляндия - загадочная страна - но, пожалуй, именно она из всех северных стран наиболее привлекает нас, жителей Эстонии.
Привычка № 1 Финны держат дистанцию
И это проявляется не только на дорогах, пишет Zen.Yandex.ru.
Финны очень аккуратно, с уважением относятся к личному пространству друг друга. Даже в дождь на остановке вы не увидите сгрудившихся финнов - они будут лучше стоять под дождем, чем близко к другому человеку.
Привычка №2 Финны обожают лакрицу
У истинных финнов две любимые конфеты - лакрица, напоминающая по вкусу корень солодки и похожая на нее по внешне салмиакки со сладко-соленым вкусом.
Автор этих строк недавно распробовала лакрицу - и теперь я не могу без нее: приходится во время поездок в Финляндию закупать пакетики до следующей поездки. Вроде и мармеладка, но полезная, с ярким вкусом.
Привычка №3 Финны любят петь
Караоке и хор пользуются большой популярностью в Финляндии. Финские хоры могут быть любыми: по музыкальным направлениям и половому признаку, объединяющие коллег или поклонников другого хобби.
А караоке популярно именно в общественных местах, но не домашние караоке - системы: помним про личные границы и нарушения покоя соседей.
Привычка №4 Калсарикяннит: пить алкоголь в нижнем белье, оставшись дома и не планируя никуда выходить.
Финны - загадочный народ, и даже у такого времяпрепровождения есть свой термин. Изначально он носил грустноватый оттенок и предполагалось - "останусь один, погрущу".
Сейчас для финнов это больше символ уюта, способ снятия стресса. Ведь не обязательно пить крепкий алкоголь и напиваться вдрызг: можно забраться под уютный пледик, включить сериал и потягивать бокал вина. В одиночестве.
Может, и вы так делаете, а мы не знаем? Пишите в комментариях!