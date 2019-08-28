Пугачева и Вайкуле продолжают смущать странными видеороликами из Юрмалы

Подруги все лето публикуют в социальных сетях ролики, где они отдыхают, смеются, выпивают. На этот раз Лайма Вайкуле вынудила Примадонну еще один раз произнести монументальную фразу, которая ранее была посвящена Светлане Лободе.
Как ранее сообщалось, совсем недавно на фестивале «Новая волна» Примадонна дала своеобразное благословение исполнительнице из Украины: она намекнула, что та пришла ей на смену. В обществе появились и те, кто выступил резко против данного жеста Аллы Пугачевой.
Например, блогер Вадим Манукян сказал, что это преемничество провоцирует у людей только раздражение.
Накануне в Instagram-профиле российского юмориста Максима Галкина было опубликовано видео, на котором Пугачева стоит на набережной в Юрмале, а Лайма Вайкуле подстрекает ее что-то сказать, обе артистки смеются.
«Живи спокойно, страна. Теперь у нас еще одна», — говорит Алла Борисовна после того как перестает смеяться.
«Еще одна?! Кто такая?» — задает ей вопрос Вайкуле.
«Все знают», — кивает Пугачева.
Как оказалось, замечание блогера не пристыдило звезд, а, наоборот, разгорячило артисток. Вполне вероятно, что скоро у Аллы Борисовны может появиться ряд преемниц.