Ср, 28.08.2019
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Pornhub снял «самое грязное порно в истории»

Порнопортал Pornhab снял видео для взрослых под названием «Самое грязное порно в истории».

ФОТО: скриншот с youtube.com

Огромная корпорация, настолько же известная, как и Google, решила напомнить всем совершеннолетним пользователям Сети, что будущее планеты находится в их руках, пишет Лайф.

Не секрет, что проблема экологии в последнее время набирает обороты и популярность. Многие уже перешли на осознанное потребление и раздельный сбор мусора. Но всё же остаются те единицы, которые еще не задумываются о состоянии планеты, поэтому Pornhub снял ролик, чтобы привести в чувство всех равнодушных, пишет Lad Bible.

В видео порногиганта снялась популярная на сайте парочка любителей Леолулу, которая начала флиртовать на живописном пляже. Но живописным он был, видимо, в прошлой жизни, а все интересные подробности заслонил злополучный мусор. В видео появилась надпись: «Девиз компании — чем грязнее, тем лучше. Но даже у нас есть черта, которую нельзя пересекать».

Pornhub скооперировался с организацией Ocean Polymers и запустил кампанию «Самое грязное порно в мире». За каждый просмотр этого видео Pornhub будет перечислять пожертвования Ocean Polymers для борьбы за экологию океанов. Ролик был опубликован вчера, но уже набрал 60 тысяч просмотров.

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