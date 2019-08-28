Pornhub снял «самое грязное порно в истории»

В видео порногиганта снялась популярная на сайте парочка любителей Леолулу, которая начала флиртовать на живописном пляже. Но живописным он был, видимо, в прошлой жизни, а все интересные подробности заслонил злополучный мусор. В видео появилась надпись: «Девиз компании — чем грязнее, тем лучше. Но даже у нас есть черта, которую нельзя пересекать».

Pornhub скооперировался с организацией Ocean Polymers и запустил кампанию «Самое грязное порно в мире». За каждый просмотр этого видео Pornhub будет перечислять пожертвования Ocean Polymers для борьбы за экологию океанов. Ролик был опубликован вчера, но уже набрал 60 тысяч просмотров.