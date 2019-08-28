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Олега Газманова и его жену сравнивают с влюбленными подростками

Олег Газманов

ФОТО: SCANPIX

68-летний Олег Газманов с 50-летней женой Мариной вместе собираются в Сочи на конкурс «Новая волна». В сети певец разместил их совместный снимок, где супруги одеты в милитари-стиле, пишет Lady.mail.ru.

Поклонники артиста и обратили внимание на счастливый вид Газмановых и одобрили их вкус в одежде. «Как вы такой график поездок выдерживаете и так классно выглядите?», «Молодцы! За ручку, вместе», «Олег молодеет из года в год с вами», «Стиль милитари — это круть!», «Как 18-летние», — любуются парой подписчики.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Отметим, что поклонники часто восхищаются красотой супруги Олега, отмечая, что она выглядит как девочка.

Напомним, Марина и Олег поженились в 2003 году, Марина тогда воспитывала сына Филиппа, которого Газманов усыновил. У пары есть дочь Марианна. У Газманова также есть взрослый сын Родион от предыдущих отношений.

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