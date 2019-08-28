Мария Миронова ждет второго ребенка

Мария Миронова наслаждается отдыхом в Греции и показывает поклонникам, как проводит там время.
46-летняя актриса находится на отдыхе в теплых краях. В социальной сети она показала видеоролики, заснятые во время прогулки по Греции. На кадрах можно увидеть, как широкие наряды не скрывают округлившийся животик актрисы. У Марии Мироновой скоро родится второй ребенок.
Мария не отрицает беременность. «Пока я не в России. Бог даст, все разрешится, потом все расскажу», — заявила звезда «СтарХиту».
У Марии есть также 27-летний сын Андрей, рожденный от президента телекомпании Игоря Удалова, с которым Миронова познакомилась в Ялте на съемках фильма «Сказка странствий». Окончив школу, Андрей поступил в Щукинское училище, а потом стал актером Театра им. Вахтангова. Около 20 лет назад Мария и Игорь развелись.
Потом у Мироновой были отношения с Дмитрием Клоковым, а с 2011 по 2013 она якобы состояла в браке с Алексеем Макаровым, сыном Любови Полищук. Однако она всегда опровергает связь с ним. «Алексей Макаров ко мне очень нежно относится, и я к нему тоже отношусь очень нежно… Он замечательный человек, очень добрый, хороший», — заметила Миронова в одной из программ, но не ответила на вопрос о свадьбе.
Последние несколько лет Мария старается не афишировать события личной жизни. Звезда театра и кино редко рассказывает журналистам об отношениях с мужчинами, а в обществе появляется одна.