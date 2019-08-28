Тамара Глоба представила гороскоп на сентябрь 2019

Окиньте взглядом свой дом, может что-то требует срочных доработок. Вспомните о долгах, которые вам или вы должны. Чтобы достигнуть желаемого, необходимо подготовиться. Постарайтесь до холодов справиться со всеми денежными вопросами. Астролог убеждена, что сентябрь порадует многих.

Овнам звезды советуют продлить или взять кратковременный отпуск, если вы не отдохнули летом. Вам требуется еще время, чтобы переосмыслить некоторые нюансы, связанные с вашей работой. Не рубите с плеча. Если же передумаете о смене работы, то светила пока не обещают о желаемом повышении.

Тельцы, которые трудились всё лето, наконец-то могут расслабиться и наслаждаться тишиной. Лучшее для вас сейчас - это походы в театр, музыкальные вечера и прочие культурные развлечения. Выезжайте на природу, радуйте себя пикниками и посиделками.

Близнецы не умеют отказывать. Помогали всё лето родственникам и друзьям, а их у людей этого знака немало. Пора подумать и о себе. Приобретите путевку в хороший санаторий и забудьте на время обо всем.

Ракам стоит подготовиться к наплыву неожиданных родственников. Хлопоты приятные, но в то же время потребуют от вас материальных затрат. Звезды советуют отнестись к ситуации спокойно, ведь эти люди в скором времени очень вам помогут.

Львы, которые редко дают себя в обиду, в некоторых вопросах рабочих моментов могут стушеваться. Астролог предупреждает - есть риск упустить важный договор. Подходите к важным решениям подготовленными.

Девам наконец-то скажут «спасибо» на работе, выразив это в денежном эквиваленте. Потратьте премию на самое необходимое. И пора подготовиться к холодам. Проведите инспекцию всех семейных зимних вещей.

Весам звезды дают совет не перенапрягаться. Работы много, вы массу времени отдаете ей. Вас ценят и любят в коллективе. Уделите время своей второй половине. Устройте романтические вечера. И вы заметите, как заиграла ваша совместная жизнь яркими красками.

Скорпионы смогут подправить свое материальное положение, получив неожиданно старые долги. Вас ждет радостное событие и связано оно будет с пополнением семейства.

Стрельцов отправят в командировку. Астролог советует присмотреться к человеку, который окажет вам помощь в ней. Это кармически важный для вас человек. Его советы помогут решить многие вопросы на работе.

Козероги, стремящиеся получить дополнительное образование, наконец-то получат эту возможность. Стремление к самообразованию будет оценено руководством. Не забывайте и личной жизни, подарите любимым внимание.

Водолеи, которые не успели летом доделать квартирный ремонт, не смогут закончить его и в сентябре. Подождите октябрь, а сейчас займитесь работой. Осталось много недоделанных дел.