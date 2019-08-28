Ср, 28.08.2019
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Елена Корикова продемонстрировала идеальные ноги в мини-шортах

Елена Корикова

ФОТО: Instagram

47-летняя российская актриса Елена Корикова опубликовала новую фотографию на своей страничке в социальной сети. Звезда сериала "Бедная Настя" продемонстрировала идеальные ноги в мини-шортах, пишут Аргументы.

На фото Елена позирует на фоне моря. Актриса запечатлена со спины идущей по береговой линии. Корикова одета в черную футболку, блестящие мини-шорты и темную бейсболку. Этот наряд демонстрирует стройную и подтянутую фигуру знаменитости. 

Подписчики обратили внимание на то, что длинным и гладким ногам 47-летней женщины могут позавидовать многие молодые девушки.

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