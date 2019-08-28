Джон Траволта по ошибке вручил награду MTV трансвеститу вместо Тейлор Свифт

Во время церемонии MTV Video Music Awards Джон Траволта заранее отказался озвучивать имя обладателя главной награды, побоявшись что-нибудь напутать и прочитать неправильно, пишет Супер.
«Вручать статуэтку проще», — говорили они. «Просто отдай в руки артисту», — говорили они.
В итоге, пока Тейлор Свифт принимала поздравления от коллег в зале, Траволта едва не передал награду вышедшей на сцену дрэг-квин по имени Джейд Джоли, известной своим сходством с певицей.
Винить его сложно: даже сама Тейлор назвала Джейд своей близняшкой и пригласила принять участие в клипе на песню You need to calm down вместе с другими дрэг-квин, изображавшими Бейонсе, Ариану Гранде, Cardi B, Адель и Майли Сайрус.