Пришедший в женском платье и туфлях на премию MTV мужчина восхитил пользователей

На нем были черный комбинезон-шорты, кружевная мантия и черные туфли с красными каблуками. Ван Несс не только попозировал на ковровой дорожке, но и вручил награду Тейлор Свифт, победившей в двух номинациях: «Видео года» и Video for good.
Подписчики ван Несса похвалили его за оригинальный образ. «Да, детка, да! Как бы я хотела быть там с тобой!» — написала в комментариях пятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Мишель Кван. «Так мило! Просто огонь!» — восхитился один из фанатов стилиста. «Я не понимаю, почему он такой идеальный», — согласился другой. «Кто-нибудь заметил Кардашян у тебя за спиной?» — поиронизировал третий.