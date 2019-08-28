Ср, 28.08.2019
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  • Вот так чудеса! Модель обвинила своего котенка в том, что он слил ее голые фото в Сеть

Вот так чудеса! Модель обвинила своего котенка в том, что он слил ее голые фото в Сеть

Девушка в нижнем белье. Иллюстративное фото.

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

По словам девушки, она хотела провалиться сквозь землю, когда узнала о произошедшем. Модель поспешила удалить снимки из чата, но у нее не вышло, пишет Лайф.

27-летняя Серенна Дероса из Дерби, Англия, обвинила своего котенка в том, что он отправил несколько снимков с ее телефона незнакомому человеку в Facebook. Девушка переписывалась с продавцом автомобилей, подыскивая себе машину. Но ненадолго отлучилась и оставила телефон на кровати, забыв поставить блокировку.

А когда вернулась, обнаружила, что прислала продавцу в том числе свои обнаженные снимки: накануне Серенна, любуясь собой, фотографировала голую грудь, которую недавно увеличила. По словам девушки, рядом с телефоном она застала своего пятимесячного котенка. Модель решила, что игривый питомец прошелся по незаблокированному экрану и случайно скинул непристойные фото в диалог.

«Клянусь, это была не я, а мой котенок Ангел. Я положила телефон на кровать и спустилась вниз, чтобы сделать чашку чая. А когда вернулась, котенок был рядом с мобильником», - говорит Серенна.

Серенна хотела удалить откровенные снимки, но у нее не вышло, пишет The Sun. Тогда она написала продавцу сообщения с извинениями, однако тот так ничего и не ответил. Теперь британка, которая, по ее словам, извлекла урок из щекотливой ситуации, собирается тщательнее следить за своим телефоном.

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