Бывшая медсестра о своей порнокарьере: большая часть удовольствие, малая - работа

В порноиндустрии Сильвия уже пять лет, и теперь для нее это нормальная часть жизни. У нее три-пять съемочных дней в неделю, она получает чуть более тысячи евро в день, работая по два-шесть часов.

Сильвия говорит, что ее работа делится на две части. «Мне нравится около 80 процентов моего дня. Мне весело на работе, я смеюсь весь день. 20 процентов времени - это как настоящая работа. Вы ведь не можете всегда быть в компании, на которую работаете», - так Сильвия описывает свою ежедневный труд порнозвезды.

Хотя Сильвия любит свою работу, ее родителям сложно привыкнуть к мысли о том, чем занимается их дочь. «Самое сложное - это знать, что твоя карьера как-то влияет на семью. Я хочу, чтобы мои родители гордились мной так же, как если бы я состоялась в сфере медицины», - признается Сильвия, имеющая высшее образование.

«У меня было много возможностей, но я выбрала секс. Это беспокоило многих людей, в том числе и моих родителей», - добавляет порнозвезда, которая гордится своей работой.

Порнокарьера Сильвии дала ей и другие возможности: например, у женщины есть свое собственное шоу, также она является одной из ведущих подкаста, связанного с сексом. Сильвия стремится уменьшить негативные предубеждения в обществе, которые касаются киноиндустрии для взрослых. «Уверенность в себе имеет важное значение, - утверждает женщина, признающая, что порнокарьера сильно повлияла на ее жизнь. Сильвия не замужем последние десять лет.