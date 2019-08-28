Не только красивая, но и умная: певица Хелен Адамсон опубликовала фото в бикини

Певица и путешественница Хелен Адамсон (32 года) поприветствовала своих поклонников в социальных сетях идеальным снимком из Исландии, сообщает Elu24.
Под красивой фотографией Хелен написала о том, как она недавно оказалась в неожиданных и новых ролях: «И теперь, когда в моей жизни появилось так много нового, о чем я давно мечтала, я реагирую совсем не так, как я ожидала. Ко всему нужно привыкнуть. Как чудесно, что жизнь учит нас понимать тех, чье мнение когда-то было совершенно противоположно вашему и кто казался инопланетянином из-за другого мировоззрения».
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Хелен Адамсон
Хелен добавила, что мир меняется, и мы тоже меняемся с ним. «И те ситуации, которые повторяются в жизни, учат нас этому новому и помогают открыть более счастливую и полноценную реальность», - считает Хелен.