Ср, 28.08.2019
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  • Актeра из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге

Актeра из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге

Павел Прилучный и Марк Коваль

ФОТО: https://www.instagram.com/koval.mark/

Актер Марк Коваль был избит на остановке общественного транспорта в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ

ЧП произошло в районе проспекта Обороны. Согласно информации, имеющейся в распоряжении телеканала, актeр ждал транспорт в тот момент, когда на него набросились неизвестные. 29-летний артист был доставлен в больницу с гематомами на лице и закрытой черепно-мозговой травмой.

Причины нападения не сообщаются. Задержаны ли подозреваемые также неизвестно.

Марк Коваль окончил Санкт-Петербургский государственный институт культуры. В 2006-2008 годах работал в театре «Юность». Актёр известен по ролям в таких сериалах как «Мажор-2», «Морские дьяволы», «Выжить любой ценой», «Белый шаман», он также принимал участие в ряде и других телепроектов.

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