Актeра из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге

Актер Марк Коваль был избит на остановке общественного транспорта в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ.
ЧП произошло в районе проспекта Обороны. Согласно информации, имеющейся в распоряжении телеканала, актeр ждал транспорт в тот момент, когда на него набросились неизвестные. 29-летний артист был доставлен в больницу с гематомами на лице и закрытой черепно-мозговой травмой.
Причины нападения не сообщаются. Задержаны ли подозреваемые также неизвестно.
Марк Коваль окончил Санкт-Петербургский государственный институт культуры. В 2006-2008 годах работал в театре «Юность». Актёр известен по ролям в таких сериалах как «Мажор-2», «Морские дьяволы», «Выжить любой ценой», «Белый шаман», он также принимал участие в ряде и других телепроектов.