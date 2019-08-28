Ср, 28.08.2019
Умер 45-летний сын Яака Йоалы СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Названы четыре знака Зодиака, которые, согласно пророчеству Ванги, разбогатеют до конца 2019 года

Названы четыре знака Зодиака, которые, согласно пророчеству Ванги, разбогатеют до конца 2019 года

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

Российские СМИ проанализировали предсказание легендарной болгарской ясновидящей Ванги и рассказали на основании полученных данных о том, кто из представителей знаков Зодиака разбогатеет до конца года, пишет Topnews.

По мнению Ванги, в 2019 году удача будет сопровождать Овнов. Особенно они ощутят прилив сил в карьере. Время подходит для открытия собственного бизнеса или работы своей мечты. Постарайтесь не участвовать в авантюрах и не рискуйте, иначе можете получить болезненный удар под дых. Перемены у Овнов пройдут мягко и гармонично, и финансовое благополучие станет наградой за прошлые достижения.

Для Львов 2019 год приготовил популярность в обществе. Представители этого знака Зодиака будут блистать своей харизмой, что принесет им множество полезных связей и настоящее процветание. Пользуйтесь своими новыми знакомствами, и вы получите приглашение в прибыльные проекты, благодаря которым обязательно получите финансовую награду.

Богатство благодаря коммуникативным навыкам ожидает до конца 2019 года также и всех представителей знака Дева. Вы раскроетесь во всей красе и получите множество полезных связей. Также период благоприятен для личной жизни и гармонии в отношениях с любимым.

Стрельцам Ванга обещает активное продвижение или даже исполнение самых заветных желаний. Постарайтесь не тратить силы на пустые вещи и не зацикливаться на мелочах. Также Ванга советует представителям этого знака Зодиака не доверять случайным людям. При соблюдении этих правил Стрельцы смогут обрести успех и долгожданное богатство.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ