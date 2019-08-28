Названы четыре знака Зодиака, которые, согласно пророчеству Ванги, разбогатеют до конца 2019 года

Российские СМИ проанализировали предсказание легендарной болгарской ясновидящей Ванги и рассказали на основании полученных данных о том, кто из представителей знаков Зодиака разбогатеет до конца года, пишет Topnews.
По мнению Ванги, в 2019 году удача будет сопровождать Овнов. Особенно они ощутят прилив сил в карьере. Время подходит для открытия собственного бизнеса или работы своей мечты. Постарайтесь не участвовать в авантюрах и не рискуйте, иначе можете получить болезненный удар под дых. Перемены у Овнов пройдут мягко и гармонично, и финансовое благополучие станет наградой за прошлые достижения.
Для Львов 2019 год приготовил популярность в обществе. Представители этого знака Зодиака будут блистать своей харизмой, что принесет им множество полезных связей и настоящее процветание. Пользуйтесь своими новыми знакомствами, и вы получите приглашение в прибыльные проекты, благодаря которым обязательно получите финансовую награду.
Стрельцам Ванга обещает активное продвижение или даже исполнение самых заветных желаний. Постарайтесь не тратить силы на пустые вещи и не зацикливаться на мелочах. Также Ванга советует представителям этого знака Зодиака не доверять случайным людям. При соблюдении этих правил Стрельцы смогут обрести успех и долгожданное богатство.