Ср, 28.08.2019
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Девушка упала с балкона шестого этажа во время занятия йогой
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Jooga. Pilt on illustreeriv

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Сейчас 23-летняя студентка из Мексики Алекса Терразас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщает местная пресса, девушка регулярно занималась йогой на балконе своей квартиры и часто использовала перила как опору в некоторых упражнениях. Выполняя одну из асан, она не удержала равновесие и сорвалась. Фото ЗДЕСЬ!

Пострадавшей сразу же вызвали скорую, ее доставили в больницу с переломами рук, ног, таза и черепно-мозговой травмой. Ей сделали 11 операций. По словам врачей, на то, чтобы восстановиться и снова научиться ходить, пациентке понадобится около трех лет. 

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