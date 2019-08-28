Девушка упала с балкона шестого этажа во время занятия йогой
Сейчас 23-летняя студентка из Мексики Алекса Терразас находится в больнице в тяжелом состоянии.
Как сообщает местная пресса, девушка регулярно занималась йогой на балконе своей квартиры и часто использовала перила как опору в некоторых упражнениях. Выполняя одну из асан, она не удержала равновесие и сорвалась. Фото ЗДЕСЬ!
Пострадавшей сразу же вызвали скорую, ее доставили в больницу с переломами рук, ног, таза и черепно-мозговой травмой. Ей сделали 11 операций. По словам врачей, на то, чтобы восстановиться и снова научиться ходить, пациентке понадобится около трех лет.