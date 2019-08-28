Самая старая модель Британии снялась в том же бикини, в котором позировала более 40 лет назад
68-летняя Сьюзи Монти, которую английская пресса называет «старейшей гламурной моделью Великобритании», снялась в том же самом бикини, в котором позировала на заре своей карьеры, когда ей было чуть за 20.
Фигура Сьюзи за эти годы практически не изменилась. У нее нет отбоя от молодых поклонников, которым нравится, что опытная женщина «обладает телом девушки».
Ей также пишут женщины пенсионного возрасте, которые утверждают, что Сьюзи — источник их вдохновения.
По словам модели, ее внешность — натуральна. Они никогда не делала никаких пластических операций. Монти говорит, что обязана моложавостью своему образу жизни. Она не курила и не пила алкоголь, старается питаться здоровой пищей, ест только свежие продукты и много рыбы, которую ловят местные рыбаки. И, кроме того, ежедневно совершает длительные, многокилометровые прогулки со своей собакой. Смотрите фото!