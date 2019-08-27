Группа крови: какие болезни грозят каждому «типу»

Исследователи из Дании изучали, как группа крови взаимодействует с генетической предрасположенностью к тромбозу глубоких вен (ТГВ) или появлением тромбов в нижних конечностях. В рамках исследования были проанализированы результаты более чем 30-летнего наблюдения за состоянием здоровья 66 000 человек. В результате было обнаружено, что люди со II, III и IV группами крови имеют на 40 процентов более высокий риск развития ТГВ, чем с наиболее распространенной I. Более того, дополнительное исследование, в ходе которого изучалось влияние различных факторов на риск развития заболевания, продемонстрировало: IV группа крови повышает риск на 20 процентов, а избыточный вес и курение — на 16 процентов и шесть процентов соответственно.

Болезни сердца

Влияние группы крови на риск развития заболеваний сердца изучали ученые из Гарварда. В рамках исследования они проанализировали данные о здоровье 77 000 пациентов и выяснили, что наибольший риск развития болезней сердца имеют те, у кого IV группа крови — 23 процента. Впрочем, исследователи напоминают, что куда большее влияние оказывают такие факторы, как вес, курение и тип рациона.

Рак желудка

Исследователи из Каролинского института (Швеция) установили, что II группа крови повышает риск развития рака желудка на 20 процентов. В то же время пациенты с I группой крови продемонстрировали более низкую устойчивость к бактериям Helicobacter pylori, которые вызывают гастрит и язву желудка.

Деменция и потеря памяти

Самый высокий риск развития возрастных когнитивных нарушений имеют люди с IV группой крови: как показали результаты одного из исследований, наличие крови этой группы повышает риск на 82 процента. Ученые связывают это с тем, что у людей с четвертой группой крови, как правило, выше содержание особого типа белка, который влияет на свертываемость — и играет важную роль в развитии возрастной деменции. Но важно помнить, что намного сильнее на риск развития заболевания влияют такие факторы, как высокое кровяное давление, диабет, а также курение.

Инсульт

Наиболее защищенными от развития инсульта исследователи называют обладателей I группы крови: их риск составляет всего девять процентов. Специалисты пока не готовы ответить, что именно отвечает за эту закономерность, но напоминают, что после 40 лет важно контролировать свое кровяное давление и по возможности отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя.