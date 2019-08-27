Группа крови: какие болезни грозят каждому «типу»

Многие из нас не знают свою группу крови — и это не очень хорошо. Ведь помимо того, что эта информация может оказаться необходимой при несчастном случае, знание своей группы крови поможет оценить риск развития определенных заболеваний.
Исследователи из Дании изучали, как группа крови взаимодействует с генетической предрасположенностью к тромбозу глубоких вен (ТГВ) или появлением тромбов в нижних конечностях. В рамках исследования были проанализированы результаты более чем 30-летнего наблюдения за состоянием здоровья 66 000 человек. В результате было обнаружено, что люди со II, III и IV группами крови имеют на 40 процентов более высокий риск развития ТГВ, чем с наиболее распространенной I. Более того, дополнительное исследование, в ходе которого изучалось влияние различных факторов на риск развития заболевания, продемонстрировало: IV группа крови повышает риск на 20 процентов, а избыточный вес и курение — на 16 процентов и шесть процентов соответственно.
Болезни сердца
Влияние группы крови на риск развития заболеваний сердца изучали ученые из Гарварда. В рамках исследования они проанализировали данные о здоровье 77 000 пациентов и выяснили, что наибольший риск развития болезней сердца имеют те, у кого IV группа крови — 23 процента. Впрочем, исследователи напоминают, что куда большее влияние оказывают такие факторы, как вес, курение и тип рациона.
Рак желудка
Исследователи из Каролинского института (Швеция) установили, что II группа крови повышает риск развития рака желудка на 20 процентов. В то же время пациенты с I группой крови продемонстрировали более низкую устойчивость к бактериям Helicobacter pylori, которые вызывают гастрит и язву желудка.
Деменция и потеря памяти
Самый высокий риск развития возрастных когнитивных нарушений имеют люди с IV группой крови: как показали результаты одного из исследований, наличие крови этой группы повышает риск на 82 процента. Ученые связывают это с тем, что у людей с четвертой группой крови, как правило, выше содержание особого типа белка, который влияет на свертываемость — и играет важную роль в развитии возрастной деменции. Но важно помнить, что намного сильнее на риск развития заболевания влияют такие факторы, как высокое кровяное давление, диабет, а также курение.
Инсульт
Наиболее защищенными от развития инсульта исследователи называют обладателей I группы крови: их риск составляет всего девять процентов. Специалисты пока не готовы ответить, что именно отвечает за эту закономерность, но напоминают, что после 40 лет важно контролировать свое кровяное давление и по возможности отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя.