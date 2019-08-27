Неправильные пищевые привычки, которые у многих сохранились с советского прошлого

Первое, второе и третье. В советских столовых питалось огромное количество людей, проводивших на работе большую часть дня. Именно этот принцип там и действовал: на первое – суп, на второе – мясо или рыба с гарниром, на третье – компот или сладкий чай. Ему сегодня также следуют в учреждениях, где сохранилась система трехразового питания, а также в семьях. Но столь сытное и калорийное питание плохо соотносится с тем, что современные люди стали менее подвижными, в большой массе перешли на сидячий образ жизни. Отсутствие физической нагрузки, соответствующей количеству употребляемых калорий, приводит к тому, что человек набирает вес.

Еда вприкуску с хлебом. Хлеб, например, ржаной – это полезный продукт, источник клетчатки. Но его употребление ограничивается одним-двумя кусками в день. Следуя советским привычкам, многие и сегодня подают хлеб к каждому блюду. Однако в прошлом это, прежде всего, было вызвано стремлением экономить на фоне общей продуктовой бедности. Хлеб даже входил в рецепты разных блюд общепита, например котлет, а белый хлеб считался полезным. В наши дни батоны и булки также очень востребованы, хотя уже доказано, что при переработке белой муки разрушается до 70% клетчатки, витаминов, минеральных веществ, а после белого хлеба и сдобы растет уровень сахара и повышается гликемическая нагрузка.

Страсть к подслащенным напиткам. Компоты, кисели, соки, какао, чай – в традициях советского питания все это было сладким. Многие россияне и сегодня не представляют, как это – пить чай или кофе без сахара. По словам ученых, в своем действии на организм компоты и кисели в сущности не отличаются от газировки. Любые сладкие напитки способствуют резкому скачку сахара в крови и при регулярном употреблении могут провоцировать развитие сахарного диабета и ожирения.

Бутерброды. Обязательными компонентами бутербродов в советском прошлом были хлеб и сливочное масло, с которыми сочетали разнообразные продукты – сыр, колбасу, охлажденное мясо, варенье, шпроты и т.д. Сегодня бутерброды по-прежнему являются одним из самых популярных видов завтрака. Но медики предупреждают: советский вариант бутерброда нельзя считать правильным, он слишком калорийный и не сбалансированный по составу.