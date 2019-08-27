Десять признаков того, что вы неправильно тратите деньги

Вам кажется, что вы неплохо зарабатываете, но денег все равно хватает впритык. Ситуация не меняется даже тогда, когда вы получаете прибавку к зарплате. Возможно, все дело в том, что вы не умеете правильно планировать бюджет. Команда TAM.BY предлагает проверить, не тратите ли вы деньги впустую.
Вы не следите за расходами
Попробуйте вспомнить, сколько денег вы потратили на прошлой неделе на бензин, сколько обычно платите по счету в ресторане, когда обедаете с друзьями, сколько стоили ваши последние туфли. Если ответ не приходит в голову, скорее всего, вы совершаете одну из серьезных и распространенных финансовых ошибок — не контролируете свои средства.
Не зная, куда утекают деньги, вы можете столкнуться с ситуацией, когда расходы превысят доходы, и придется влезать в долги. Чтобы избежать этой неприятной перспективы, нужен финансовый план.
Вы не откладываете деньги
Финансовую независимость можно обрести при условии, что у вас есть сбережения. Поэтому каждый месяц необходимо откладывать от десяти процентов дохода. Финансовая подушка безопасности выручит в том случае, если возникнет непредвиденная ситуация — к примеру, потеря работы или болезнь. К сожалению, от таких ситуаций никто не застрахован. В других случаях, например, если вам просто захотелось съездить в отпуск, отложенные деньги тратить нельзя ни при каких условиях.
Вы не учитываете непредвиденные расходы
Планируя бюджет, необходимо держать в уме, что порой возникают ситуации, когда приходится тратить больше, чем обычно. К примеру, вам может понадобиться срочно отремонтировать машину или купить новый холодильник взамен сломавшемуся.
Откладывайте десять процентов от заработка на внезапные траты. А если в каком-то месяце остались лишние деньги, не спешите их потратить. Лучше отложить их на непредвиденные расходы в будущем.
Вы много тратите на развлечения
В том, чтобы время от времени радовать себя, нет ничего плохого. Но постоянные ужины в ресторанах, походы в клубы, еженедельный шопинг могут подорвать бюджет. Желательно выделить на развлечения определенную сумму, скажем, 10% от заработка и стараться не превышать бюджет.
Вы слишком ограничиваете себя
При планировании бюджета не стоит впадать в крайности. Тратить много на развлечения — плохая идея, но и полностью отказываться от них — вариант не лучше.
Не стоит лишать себя всех радостей жизни, надеясь сэкономить побольше денег. Это может привести к тому, что однажды сила воли вас подведет и тогда вы спустите все средства на сиюминутные развлечения. Чтобы этого не произошло, нужно позволять себе отдыхать.
Вы живете в долг
Если вы часто берете кредиты, используете карты рассрочек или даже просто просите в долг деньги у друзей, у вас может возникнуть иллюзия, будто вы остаетесь в рамках бюджете. Но рано или поздно средства придется отдавать, в некоторых случаях еще и с процентами. И это уж точно не пойдет на пользу вашему финансовому положению.
Вы увлекаетесь Интернет-шопингом
Если раньше, чтобы потратить деньги, приходилось идти в магазин, то теперь и вставать из кресла не нужно. Изучать товары в Интернете можно круглосуточно, порой просто от скуки. И это увеличивает шансы потратить деньги на вещи, которые не очень нужны. Установите лимит на онлайн-шопинг. Пусть это будут конкретные часы. В остальное время постарайтесь не заходить в интернет-магазины.
Вы идете в магазин в плохом настроении или от скуки
Отправляясь на шопинг в дурном расположении духа, вы существенно увеличиваете шансы потратить деньги не бесполезные вещи. Хорошо, если покупки примут обратно в магазин, но есть товары надлежащего качества, которые вернуть попросту нельзя. Прежде чем отправиться в магазин, составьте список необходимых вам вещей и не отклоняйтесь от него.
Вы пускаете пыль в глаза
Смартфон премиум-класса, брендовая одежда, машина подороже — и все это в кредит. Вы знаете, что не располагаете достаточными средствами, чтобы позволить себе эту роскошь. Но все равно совершаете покупки, стремясь произвести впечатление.
Вы не придерживаетесь собственных правил
Вы следите за расходами, ходите в магазин со списком, не берете кредиты и даже откладываете деньги. Правда, постоянно выходите за рамки составленного бюджета. Спонтанный визит в дорогой ресторан, незапланированный шопинг приводят к тому, что вам постоянно приходится пересматривать бюджет и затягивать пояс потуже, когда остается пара дней до зарплаты. Если вы решили жить по средствам, постарайтесь придерживаться собственных правил.