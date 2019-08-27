Десять признаков того, что вы неправильно тратите деньги

Вы не следите за расходами

Попробуйте вспомнить, сколько денег вы потратили на прошлой неделе на бензин, сколько обычно платите по счету в ресторане, когда обедаете с друзьями, сколько стоили ваши последние туфли. Если ответ не приходит в голову, скорее всего, вы совершаете одну из серьезных и распространенных финансовых ошибок — не контролируете свои средства.

Не зная, куда утекают деньги, вы можете столкнуться с ситуацией, когда расходы превысят доходы, и придется влезать в долги. Чтобы избежать этой неприятной перспективы, нужен финансовый план.

Вы не откладываете деньги

Финансовую независимость можно обрести при условии, что у вас есть сбережения. Поэтому каждый месяц необходимо откладывать от десяти процентов дохода. Финансовая подушка безопасности выручит в том случае, если возникнет непредвиденная ситуация — к примеру, потеря работы или болезнь. К сожалению, от таких ситуаций никто не застрахован. В других случаях, например, если вам просто захотелось съездить в отпуск, отложенные деньги тратить нельзя ни при каких условиях.

Вы не учитываете непредвиденные расходы

Планируя бюджет, необходимо держать в уме, что порой возникают ситуации, когда приходится тратить больше, чем обычно. К примеру, вам может понадобиться срочно отремонтировать машину или купить новый холодильник взамен сломавшемуся.

Откладывайте десять процентов от заработка на внезапные траты. А если в каком-то месяце остались лишние деньги, не спешите их потратить. Лучше отложить их на непредвиденные расходы в будущем.

Вы много тратите на развлечения

В том, чтобы время от времени радовать себя, нет ничего плохого. Но постоянные ужины в ресторанах, походы в клубы, еженедельный шопинг могут подорвать бюджет. Желательно выделить на развлечения определенную сумму, скажем, 10% от заработка и стараться не превышать бюджет.

Вы слишком ограничиваете себя

При планировании бюджета не стоит впадать в крайности. Тратить много на развлечения — плохая идея, но и полностью отказываться от них — вариант не лучше.

Не стоит лишать себя всех радостей жизни, надеясь сэкономить побольше денег. Это может привести к тому, что однажды сила воли вас подведет и тогда вы спустите все средства на сиюминутные развлечения. Чтобы этого не произошло, нужно позволять себе отдыхать.

Вы живете в долг

Если вы часто берете кредиты, используете карты рассрочек или даже просто просите в долг деньги у друзей, у вас может возникнуть иллюзия, будто вы остаетесь в рамках бюджете. Но рано или поздно средства придется отдавать, в некоторых случаях еще и с процентами. И это уж точно не пойдет на пользу вашему финансовому положению.

Вы увлекаетесь Интернет-шопингом

Если раньше, чтобы потратить деньги, приходилось идти в магазин, то теперь и вставать из кресла не нужно. Изучать товары в Интернете можно круглосуточно, порой просто от скуки. И это увеличивает шансы потратить деньги на вещи, которые не очень нужны. Установите лимит на онлайн-шопинг. Пусть это будут конкретные часы. В остальное время постарайтесь не заходить в интернет-магазины.

Вы идете в магазин в плохом настроении или от скуки

Отправляясь на шопинг в дурном расположении духа, вы существенно увеличиваете шансы потратить деньги не бесполезные вещи. Хорошо, если покупки примут обратно в магазин, но есть товары надлежащего качества, которые вернуть попросту нельзя. Прежде чем отправиться в магазин, составьте список необходимых вам вещей и не отклоняйтесь от него.

Вы пускаете пыль в глаза

Смартфон премиум-класса, брендовая одежда, машина подороже — и все это в кредит. Вы знаете, что не располагаете достаточными средствами, чтобы позволить себе эту роскошь. Но все равно совершаете покупки, стремясь произвести впечатление.

Вы не придерживаетесь собственных правил