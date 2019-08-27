Вт, 27.08.2019
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  • Фото: 65-летняя Любовь Успенская загорает топлес

Фото: 65-летняя Любовь Успенская загорает топлес

Любовь Успенская

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

По мнению поклонников, их любимая артистка предстала в слишком откровенном образе, сообщает Пятый канал.

Поклонники Любови Успенской регулярно осыпают певицу комплиментами, отмечая ее элегантность и красоту. Однако новый снимок, который появился на странице артистки в Instagram, удивил большинство ее подписчиков.

На фото Успенская лежит на песчаном пляже на покрывале спиной к камере. Одну ногу звезда согнула в колене и отвела в сторону. На артистке только красные трусики и кепка. Поклонники пришли были удивлены откровенным образом, в котором предстала их любимая певица. «Уважающая, прежде всего, саму себя женщина никогда бы не выставила себя на показ на весь мир в «развернутом виде», какая бы офигенная фигура не была!»; «О Боже! Отписка», — пишут пользователи.

Однако часть фолловеров и вовсе не поверила, что на фото действительно Любовь Успенская. По мнению сторонников этой теории, на снимке позирует более молодая женщина.

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