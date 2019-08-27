Фото: 65-летняя Любовь Успенская загорает топлес

На фото Успенская лежит на песчаном пляже на покрывале спиной к камере. Одну ногу звезда согнула в колене и отвела в сторону. На артистке только красные трусики и кепка. Поклонники пришли были удивлены откровенным образом, в котором предстала их любимая певица. «Уважающая, прежде всего, саму себя женщина никогда бы не выставила себя на показ на весь мир в «развернутом виде», какая бы офигенная фигура не была!»; «О Боже! Отписка», — пишут пользователи.