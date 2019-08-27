Не уснуть до утра: семь продуктов, вызывающих бессонницу

Некоторые полезные продукты, к сожалению, не добавят тебе хорошего сна - скорее помогут подольше бодрствовать, пишет Mport.
Помидоры
Томатная паста и помидоры провоцируют изжогу, долго перевариваются. Употреблять их лучше за 3 часа до сна.
Горький шоколад
Уровень кофеина в горьком шоколаде сравним с кофе. Бодрость гарантирована, и даже подсчитанные овечки не помогут.
Капуста
Низкокалорийность капусты не оправдывает того, что она долго переваривается и может вызывать дискомфорт в кишечнике и желудке.
Мясо
Самая тяжелая пища - мясные блюда, требующие наибольшее количество времени для переваривания.
Сыр и колбаса
Колбаска содержит много жира и соли, канцерогенов, что не облегчит процесса ее переваривания, а сыр - источник процессов брожения в организме.
Фасоль и бобовые
Любые бобовые вызывают газообразование в кишечнике, а по времени переваривания не уступают мясным продуктам. Так что и от бобовых на ночь лучше отказаться.
Сельдерей
А вот сельдерей как раз переваривается легко, только имеет мочегонное действие - точно не уснешь.