Не уснуть до утра: семь продуктов, вызывающих бессонницу

Помидоры

Томатная паста и помидоры провоцируют изжогу, долго перевариваются. Употреблять их лучше за 3 часа до сна.

Горький шоколад

Уровень кофеина в горьком шоколаде сравним с кофе. Бодрость гарантирована, и даже подсчитанные овечки не помогут.

Капуста

Низкокалорийность капусты не оправдывает того, что она долго переваривается и может вызывать дискомфорт в кишечнике и желудке.

Мясо

Самая тяжелая пища - мясные блюда, требующие наибольшее количество времени для переваривания.

Сыр и колбаса

Колбаска содержит много жира и соли, канцерогенов, что не облегчит процесса ее переваривания, а сыр - источник процессов брожения в организме.

Фасоль и бобовые

Любые бобовые вызывают газообразование в кишечнике, а по времени переваривания не уступают мясным продуктам. Так что и от бобовых на ночь лучше отказаться.

Сельдерей