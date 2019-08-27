Вт, 27.08.2019
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Не уснуть до утра: семь продуктов, вызывающих бессонницу

Холодильник

ФОТО: Лийс Трейманн

Некоторые полезные продукты, к сожалению, не добавят тебе хорошего сна - скорее помогут подольше бодрствовать, пишет Mport.

Помидоры

Томатная паста и помидоры провоцируют изжогу, долго перевариваются. Употреблять их лучше за 3 часа до сна. 

Горький шоколад

Уровень кофеина в горьком шоколаде сравним с кофе. Бодрость гарантирована, и даже подсчитанные овечки не помогут.

Капуста

Низкокалорийность капусты не оправдывает того, что она долго переваривается и может вызывать дискомфорт в кишечнике и желудке.

Мясо

Самая тяжелая пища - мясные блюда, требующие наибольшее количество времени для переваривания. 

Сыр и колбаса

Колбаска содержит много жира и соли, канцерогенов, что не облегчит процесса ее переваривания, а сыр - источник процессов брожения в организме. 

Фасоль и бобовые

Любые бобовые вызывают газообразование в кишечнике, а по времени переваривания не уступают мясным продуктам. Так что и от бобовых на ночь лучше отказаться. 

Сельдерей

А вот сельдерей как раз переваривается легко, только имеет мочегонное действие - точно не уснешь.

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