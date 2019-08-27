Петра Мамонова прооперировали. Артисту нужна вторая операция

По словам жены артиста, следующая операция по плану пройдет через месяц. Сейчас Петр Мамонов находится в кардиологическом отделении.

Ольга Мамонова не смогла объяснить журналистам, что будут оперировать во второй раз. Пока нет информации о том, будет ли этот месяц актер находится под наблюдением врачей.

Напомним, 24 августа стало известно, что музыканта госпитализировали с инфарктом. Его состояние оценивалось как тяжелое, а ближайшие выступления были отменены. 26 августа Петра Мамонова прооперировали.