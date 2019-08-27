«Шикарная!» Дочь Дмитрия Маликова восхитила фанатов красотой

Дочь российского музыканта Дмитрия Маликова — 19-летняя Стефания — разместила в Instagram снимок с пляжа. На фото юная красотка позирует в купальнике без бретелек в черно-белую клетку. Образ модницы прекрасно дополняет узкая черная повязка на голове. Очевидно поклонники впечатлялись внешностью наследницы певца, напоминающей типаж главной «спасательницы Малибу» Памелы Андерсон в молодости.

Поклонники Стефании Маликовой поспешили засыпать любимицу комплиментами. Некоторые даже отметили сходство дочки с отцом. «Красотка внеземных масштабов!»; «Боже, один твой вид делает меня счастливым! Ты шикарная, жаль что видел тебя только на фотках»; «Стешенька, как сейчас ты похожа на папу, когда ему было тоже 19! Краса!» — написали фанаты.

Стефания Маликова ФОТО: Instagram

Однако среди почти полумиллионной армии подписчиков дочки Дмитрия Маликова нашли те, кому внешность звездного ребенка показалась отнюдь не привлекательной, а скорее даже отталкивающей.