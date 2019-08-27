Вт, 27.08.2019
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  • «Шикарная!» Дочь Дмитрия Маликова восхитила фанатов красотой

«Шикарная!» Дочь Дмитрия Маликова восхитила фанатов красотой

Стефания Маликова

ФОТО: Instagram

Загорелая блондинка с голубыми глазами получила много восторженных комментариев в свой адрес, пишет Пятый канал.

Дочь российского музыканта Дмитрия Маликова — 19-летняя Стефания — разместила в Instagram снимок с пляжа. На фото юная красотка позирует в купальнике без бретелек в черно-белую клетку. Образ модницы прекрасно дополняет узкая черная повязка на голове. Очевидно поклонники впечатлялись внешностью наследницы певца, напоминающей типаж главной «спасательницы Малибу» Памелы Андерсон в молодости.

Поклонники Стефании Маликовой поспешили засыпать любимицу комплиментами. Некоторые даже отметили сходство дочки с отцом. «Красотка внеземных масштабов!»; «Боже, один твой вид делает меня счастливым! Ты шикарная, жаль что видел тебя только на фотках»; «Стешенька, как сейчас ты похожа на папу, когда ему было тоже 19! Краса!» — написали фанаты.

Стефания Маликова

ФОТО: Instagram

Однако среди почти полумиллионной армии подписчиков дочки Дмитрия Маликова нашли те, кому внешность звездного ребенка показалась отнюдь не привлекательной, а скорее даже отталкивающей.

А что думаете вы?

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