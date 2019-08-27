Олеся Судзиловская в бикини показала стройную фигуру

Олеся Судзиловская с семьей почти два месяца жила в США. Артистка наслаждалась океаном и прекрасной погодой в Лос-Анджелесе, ходила за покупками на Родео Драйв и веселилась в Лас-Вегасе. Теперь отпуск звезды подошел к концу. Блондинка решила напоследок взбодрить поклонников и опубликовала откровенный снимок.