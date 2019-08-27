Олеся Судзиловская в бикини показала стройную фигуру

45-летняя Олеся Судзиловская половину лета провела в Калифорнии. Перед отъездом на родину актриса порадовала поклонников откровенным фото, рассказывает Cosmo.
Олеся Судзиловская с семьей почти два месяца жила в США. Артистка наслаждалась океаном и прекрасной погодой в Лос-Анджелесе, ходила за покупками на Родео Драйв и веселилась в Лас-Вегасе. Теперь отпуск звезды подошел к концу. Блондинка решила напоследок взбодрить поклонников и опубликовала откровенный снимок.
Олеся в бикини позирует лежа в воде на белом шезлонге. Актриса приняла соблазнительную позу, повернувшись спиной к камере. «Согретые солнцем и обласканные океаном, накатавшиеся на всевозможных аттракционах, многому научившиеся в колледже, усиленно потренировавшиеся в отличной спортивной школе и дома, уставшие и отдохнувшие возвращаемся», — написала в Instagram Судзиловская.
Подписчики принялись писать хвалебные отзывы, восхищаясь фигурой артистки.