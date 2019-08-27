Певец Юлиан госпитализирован в тяжелом состоянии

Состояние 46-летнего Юлиана до сих пор вызывает опасение. Певец продолжает находиться под пристальным наблюдением медиков Боткинской больницы, которые пока не озвучивают диагноз, передает StarHit. Супруга звездного пациента, певица Анастасия, прокомментировала происходящее с мужем.

«В действительности у него просто поднялось давление на фоне курения. Он очень много курит», — сообщила она.

О самочувствии Юлиана сообщили и его представили. «Мы опровержение уже дали. Каждые шесть месяцев Настя и Юлик проходят амбулаторное лечение. Сдали все анализы, все у ребят нормально. Никаких проблем с сердцем у Юлиана нет», — подчеркнули агенты.

Напомним, артист женился на коллеге по большой сцене в конце марта. До этого пара встречалась более 25 лет, но предпочитала держать в секрете любовную связь. Не все близкие звезд одобрили эти отношения. Так, мама Анастасии, драматург Людмила Салдадзе, долго не принимала зятя, но Юлиан относился с понимаем к капризам тещи. «Мама Анастасии — очень серьезный человек, она не одобрила наш брак. Но уверен, что со временем она изменит мнение», — признавался он.