Преображение года: Интарс Бусулис сильно похудел

На открытии музыкального конкурса «Новая волна» в Сочи многие не узнали звезду «Голоса» Интарса Бусулиса, настолько он изменился. Певец стал выглядеть минимум на 15 лет моложе, поэтому некоторые даже приняли артиста за конкурсанта «Волны». Интарс, как известно, похудел на 16 килограммов, а теперь и сбрил бороду.

На вопрос, что послужило причиной столь радикальной смены имиджа, певец ответил, что решил удивить зрителей: «Стиль мой действительно поменялся: я решил сбрить бороду и оставить это в прошлом. А стиль одежды остался прежний, просто обновил гардероб, небольшой ребрендинг. На Новой волне-2019 у меня такой фестивальный smart casual, позволяющий и множество фотографий сделать, и поддерживать имидж. Надеюсь, зрителям понравится мой новый образ».

Похудевший Интарс бусулис ФОТО: Instagram