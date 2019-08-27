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Жительница Эстонии лишилась собаки из-за польских автоугонщиков: я должна ее вернуть!
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Немецкая овчарка по кличке Гангстер

ФОТО: Erakogu

На прошлой неделе недалеко от Варшавы у жительницы Эстонии угнали машину Toyota RAV4. Но самым большим потрясением для пострадавшей стало то, что в момент угона в машине находилась ее немецкая овчарка. Ни собаку, ни машину до сих пор не удалось найти.

Тойота RAV4 с эстонским регистрационным номером 484 DBL была угнана в ночь на 20 августа с автостоянки отеля Kamiza. На момент преступления в машине находился трехлетний кобель немецкой овчарки. У собаки по кличке Гангстер есть чип и татуировка, зарегистрированные в международной базе данных.

Хозяйка собаки Валерия Воловик рассказала Elu24, что пса до сих пор так и не удалось найти.

«Я провела целую неделю в Польше, где вместе с сотнями добровольцев из Латвии, Литвы, Чехии и, конечно, Польши мы искали моего любимца», – рассказывает она.

По словам пострадавшей, они проехали сотни километров, прочесали леса и местные приюты. Кроме того, везде распространили объявление о пропаже с фотографией животного. 

Валерия уверена, что угонщиков интересовала только машина, а не собака. «Они не смогут заработать на этой собаке, на сегодняшний день ее будет очень сложно продать на польской земле», – говорит женщина, считая, что и сами угонщики отдают себе в этом отчет.

«Эта собака – член моей семьи, я должна ее вернуть», – говорит жертва автоугоньщиков.

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