На это стоит посмотреть: кавалер преподнес Алене Кравец кольцо за 155 000 евро

Известная российская телеведущая Алена Кравец похвасталась перед подписчиками «обновкой». Светская львица разместила в Instagram видео, на котором выбирает себе кольцо с бриллиантом. После долгого общения с экспертом-геммологом звезда все-таки остановила свой выбор на украшении с камнем стоимостью 11 миллионов рублей (155 000 евро).

« Любви, заботы и бриллиантов много не бывает. Пусть ваши мужчины всегда вас балуют и ценят », — подписала пост знаменитость.

Алена Кравец уверена, если молодой человек любит свою девушку, он должен ее баловать. Однако знаменитость не рассказала поклонникам, кто одарил ее столь ценным подарком.