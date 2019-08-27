Вт, 27.08.2019
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  • На это стоит посмотреть: кавалер преподнес Алене Кравец кольцо за 155 000 евро

На это стоит посмотреть: кавалер преподнес Алене Кравец кольцо за 155 000 евро

Алена Кравец

ФОТО: Instagram

Личность поклонника светская львица раскрывать не стала, пишет Пятый канал.

Известная российская телеведущая Алена Кравец похвасталась перед подписчиками «обновкой». Светская львица разместила в Instagram видео, на котором выбирает себе кольцо с бриллиантом. После долгого общения с экспертом-геммологом звезда все-таки остановила свой выбор на украшении с камнем стоимостью 11 миллионов рублей (155 000 евро).

«Любви, заботы и бриллиантов много не бывает. Пусть ваши мужчины всегда вас балуют и ценят», — подписала пост знаменитость.

Алена Кравец уверена, если молодой человек любит свою девушку, он должен ее баловать. Однако знаменитость не рассказала поклонникам, кто одарил ее столь ценным подарком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Любви, заботы и бриллиантов много не бывает. ❤️💎 Спасибо за прекрасный выбор @mercury_russia и прекрасному эксперту-геммологу @gemstone_expert за столь потрясающий выбор. 🎁💍 Пусть ваши мужчины всегда вас балуют и ценят. Хотя о чём я 😘 любовь ведь бесценна! P.S. Заодно и мои бриллианты 💎 оценили эксперты.👌😌 #аленакравец #graff #mercury #diamonds #platina #whitegold #белыебриллианты #желтыебриллианты #голубыебриллианты #коньячныебриллианты #бриллиантыцветашампань

Публикация от Алёна Кравец🕊 (@kravetsalena)

В комментариях к публикации Алены Кравец женщины не смогли порадоваться за любимицу — уж слишком легко, по их мнению, ей досталось колечко, которое, возможно, никогда не сможет позволить себе среднестатистическая русская девушка. Фолловеры принялись искать изъяны в кумире и, конечно же, нашли. «Нарощенные ногти, кривые»; «Ужасные руки!»; «Маникюр давно пора бы свежий иметь. Как же у такой дивы могут быть такие отросшие ногти?» — позлословили завистники.

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