53-летняя Наталья Штурм оголилась на массаже. Фото 18+

Наталья Штурм не перестает удивлять поклонников эротическими фотосессиями. На этот раз в Instagram-аккаунте знаменитости появилась серия снимков, сделанная во время посещения звездой врача-мануала.

«Сегодня делала мануальную терапию у доктора. Он долго работал на Кипре, в Италии. Мне понравилось. Хоть и было немного больно, но без этого никак. Зато теперь такая легкость », — поделилась впечатлениями артистка.

Фанаты Натальи Штурм ее энтузиазма не поддержали — в комментарии под публикацией хлынули потоки негативных сообщений. Пользователи соцсети назвали контент певицы «пошлым».

«Больше похоже на порно, чем на массаж. Наталье явно не хватает физического контакта с мужчиной»; «Мне аж неловко смотреть на фото»; «Почему массаж так пошло выглядит?»; «Как съемки порно фильма!» — написали фолловеры.