53-летняя Наталья Штурм оголилась на массаже. Фото 18+

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Наталья Штурм не перестает удивлять поклонников эротическими фотосессиями. На этот раз в Instagram-аккаунте знаменитости появилась серия снимков, сделанная во время посещения звездой врача-мануала.
Фанаты Натальи Штурм ее энтузиазма не поддержали — в комментарии под публикацией хлынули потоки негативных сообщений. Пользователи соцсети назвали контент певицы «пошлым».
«Больше похоже на порно, чем на массаж. Наталье явно не хватает физического контакта с мужчиной»; «Мне аж неловко смотреть на фото»; «Почему массаж так пошло выглядит?»; «Как съемки порно фильма!» — написали фолловеры.
Однако среди двухсот тысяч подписчиков Натальи Штурм нашлись те, кто посчитал злобные сообщения обычным хейтом, а певицу — свободной от стереотипов женщиной. «Не нравится — не смотрите. Пишите гадости, потому что сами закомплексованные!» — уверен один из юзеров.