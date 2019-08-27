Вт, 27.08.2019
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  • 53-летняя Наталья Штурм оголилась на массаже. Фото 18+

53-летняя Наталья Штурм оголилась на массаже. Фото 18+

Подписчиков певицы удивила фотосессия певицы на приеме у мануального терапевта, пишет Пятый канал.

Наталья Штурм не перестает удивлять поклонников эротическими фотосессиями. На этот раз в Instagram-аккаунте знаменитости появилась серия снимков, сделанная во время посещения звездой врача-мануала.

«Сегодня делала мануальную терапию у доктора. Он долго работал на Кипре, в Италии. Мне понравилось. Хоть и было немного больно, но без этого никак. Зато теперь такая легкость», — поделилась впечатлениями артистка.

Фанаты Натальи Штурм ее энтузиазма не поддержали — в комментарии под публикацией хлынули потоки негативных сообщений. Пользователи соцсети назвали контент певицы «пошлым».

«Больше похоже на порно, чем на массаж. Наталье явно не хватает физического контакта с мужчиной»; «Мне аж неловко смотреть на фото»; «Почему массаж так пошло выглядит?»; «Как съемки порно фильма!» — написали фолловеры.

Однако среди двухсот тысяч подписчиков Натальи Штурм нашлись те, кто посчитал злобные сообщения обычным хейтом, а певицу — свободной от стереотипов женщиной. «Не нравится — не смотрите. Пишите гадости, потому что сами закомплексованные!» — уверен один из юзеров.

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