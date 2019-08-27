Вот это да! Поклонники пришли в восторг от внешности Анжелики Варум

На ковровой дорожке звезда появилась в одиночестве и привлекла к себе внимание с помощью эффектного образа. Анжелика Варум надела белую атласную блузку и юбку в пол из крупных пайеток цвета морской волны.

Снимок певицы, позирующей с Филиппом Киркоровым и Ани Лорак, появился в фан-аккаунте короля российской эстрады в Instagram. Поклонники пришли в восторг от необычного образа Анжелики и сравнили ее с русалкой.

"Красавица! Королева! Загляденье", "Какая красавица", "Такая классная юбка", "Словно помолодела", – приводит комментарии подписчиков Teleprogramma.pro.