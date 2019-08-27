Вт, 27.08.2019
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Эстонец ищет красивых девушек, чтобы выгуливать их как собак
Не бесплатно,конечно

Фото иллюстративное

ФОТО: AFP/SCANPIX

У всех людей есть свои интересы, только у одних они более причудливые, чем у других. Например, одному мужчине из Эстонии доставляет удовольствие выгул красивых девушек на поводке вместо собак.

В группе Eestlaste LiveChat в Facebook мужчина ищет девушек, которые бы позволили надеть себе на шею поводок и в таком виде пойти на прогулку.

"Так, ищу одну или двух красивых девушек, которые бы согласились раз в неделю быть моими собаками. Чтобы гулять. Ошейник с камушками и все остальное выбираю я", - написал мужчина.

Девушки не останутся без вознаграждения - за одну такую прогулку каждая получит 600 евро.

"День можешь выбрать сама", - добавил он.

Мужчина ищет красивых девушек, чтобы их выгуливать

ФОТО: Kuvatõmmis Facebookist

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