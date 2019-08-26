Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» похудел на 40 килограммов

34-летний актер не стал уточнять, что заставило его так кардинально преобразиться, только лишь пошутил, что теперь ему не нужно будет делить с коллегой Евгением Куликом (звездой сериала «Я худею) «персонажей во всех проектах».

Интересно, что ранее Попов рассказывал, что похудение не входит в его ближайшие планы. К тому же, по словам артиста, у него не получается придерживаться правильного режима питания, так как в силу загруженного графика он ест в течение дня «по чуть-чуть», а полноценно – только ночью. Однако поклонники подозревают, что Роману пришлось сесть на диету из-за проблем со здоровьем. Многие вспомнили, как прошлой осенью звезду «Полицейского с Рублевки» госпитализировали из-за приступа.