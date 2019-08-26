«Здоровье зубов и десен тесно связано с особенностями питания. Каждый из нас знает, что не все продукты питания полезны для нашего здоровья. Пища иногда влияет не только на состояние и цвет зубов, но и на формирование зубочелюстной системы. Однако иногда даже взрослый человек употребляет вредную для зубов пищу. Предупрежден — значит вооружен», — говорит российский стоматолог Владимир Шипков.

Семь самых вредных продуктов для зубов

1. Цитрусовые Цитрусовые. Иллюстративное фото. Markus Mainka / PantherMedia / Markus Mainka

В голове у каждого человека есть убеждение, что фрукты — это витамины для всего нашего организма. Отчасти это правда, хоть у каждого продукта питания есть и обратная сторона медали. Фруктовые кислоты, которые содержатся в цитрусовых, могут повреждать эмаль. Также из-за цитрусовых вполне вероятно появление желтоватого оттенка. Что же делать в этом случае? Неправильным решением будет совсем отказаться от фруктов, поскольку в них содержится множество полезных веществ, необходимых для организма.

Предотвратить возможный вред от фруктов поможет обычная жевательная резинка. Только помните, что пользоваться ею нужно тоже правильно. Жевательную резинку необходимо жевать не более трех-пяти минут. Концентрированные соки лучше всего будет пить через трубочку, а после употребления в пищу цитрусовых необходимо сполоснуть рот водой. Если соблюдать эти правила, то риск кариеса и других зубных заболеваний может значительно снизиться.

2. Сладости Сладости. Иллюстративное фото. Krzysztof Zabłocki / PantherMedia / Krzysztof Zabłocki

Конфеты, пирожные, мороженое и другие «вкусности» оказывают большое влияние не только на вес человека, но и на состояние и здоровье его ротовой полости. Что же содержится в этих продуктах питания, которые так негативно влияют на зубы? В биопленке на зубах находится большое количество микроорганизмов. Сахар является лучшим лакомством для патогенной микрофлоры на зубах. Поэтому когда человек употребляет большое количество конфет, печенья и прочих сладостей, то он сам собственноручно «кормит» бактерии. А они не ленятся и, получив достаточное количество нужного питания, с легкостью разъедают эмаль.

3. Кофе

В последнее время увидеть спешащих на работу служащих без стаканчика кофе практически нереально. Но не многие знают, что именно кофе становится виновником образования пятнышек на зубах и потемнения эмали. Если вы совсем не можете отказаться от кофе, то альтернативным вариантом будет после употребления напитка прополоскать рот водой. Второй вариант немного избавиться от негативного влияния бодрящего напитка — пить кофе через трубочку, чтобы жидкость минимально касалась поверхности зубов.

4. Летние ягоды Ягоды. Иллюстративное фото. Josef Müllek / PantherMedia / Josef Müllek