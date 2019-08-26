От какой еды нужно отказаться, чтобы сохранить белоснежную улыбку на долгие годы, пишет портал «7дней.ру».
Семь самых вредных продуктов для зубов
Цитрусовые. Иллюстративное фото.
Markus Mainka / PantherMedia / Markus Mainka
Предотвратить возможный вред от фруктов поможет обычная жевательная резинка. Только помните, что пользоваться ею нужно тоже правильно. Жевательную резинку необходимо жевать не более трех-пяти минут. Концентрированные соки лучше всего будет пить через трубочку, а после употребления в пищу цитрусовых необходимо сполоснуть рот водой. Если соблюдать эти правила, то риск кариеса и других зубных заболеваний может значительно снизиться.
2. Сладости
Сладости. Иллюстративное фото.
Krzysztof Zabłocki / PantherMedia / Krzysztof Zabłocki
3. Кофе
4. Летние ягоды
Ягоды. Иллюстративное фото.
Josef Müllek / PantherMedia / Josef Müllek
5. Хрустящие продукты
Казалось бы, взрослым не нужно напоминать о вреде хрустящих снеков, чипсов и сухариков. Однако перекус «на бегу» выглядит иногда очень привлекательно. Но только до того момента, пока человек не задумается над тем, что он ест. «Каменные» продукты могут нанести зубам непоправимый вред. Именно из-за снеков на зубах появляются мельчайшие трещинки, сколы и царапины. Так что прежде чем радостно вновь покупать чипсы, задумайтесь, нужны ли вам стоматологические проблемы.
6. Гляссе
7. Алкоголь
Красное вино. Иллюстративное фото.
Markus Mainka / PantherMedia / Markus Mainka
Встает закономерный вопрос: «Существует ли такой человек, который добровольно отказался бы от всех этих лакомств?» Спешим напомнить, что совсем не обязательно полностью раз и навсегда отказываться от вышеперечисленных продуктов. Все хорошо в меру, не нужно впадать из крайности в крайность.