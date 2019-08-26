Пн, 26.08.2019
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Семь самых вредных продуктов для зубов

Зубы.

ФОТО: SCANPIX

От какой еды нужно отказаться, чтобы сохранить белоснежную улыбку на долгие годы, пишет портал «7дней.ру».

«Здоровье зубов и десен тесно связано с особенностями питания. Каждый из нас знает, что не все продукты питания полезны для нашего здоровья. Пища иногда влияет не только на состояние и цвет зубов, но и на формирование зубочелюстной системы. Однако иногда даже взрослый человек употребляет вредную для зубов пищу. Предупрежден — значит вооружен», — говорит российский стоматолог Владимир Шипков.

Семь самых вредных продуктов для зубов

1. Цитрусовые

Цитрусовые. Иллюстративное фото.

Markus Mainka / PantherMedia / Markus Mainka

В голове у каждого человека есть убеждение, что фрукты — это витамины для всего нашего организма. Отчасти это правда, хоть у каждого продукта питания есть и обратная сторона медали. Фруктовые кислоты, которые содержатся в цитрусовых, могут повреждать эмаль. Также из-за цитрусовых вполне вероятно появление желтоватого оттенка. Что же делать в этом случае? Неправильным решением будет совсем отказаться от фруктов, поскольку в них содержится множество полезных веществ, необходимых для организма.

Предотвратить возможный вред от фруктов поможет обычная жевательная резинка. Только помните, что пользоваться ею нужно тоже правильно. Жевательную резинку необходимо жевать не более трех-пяти минут. Концентрированные соки лучше всего будет пить через трубочку, а после употребления в пищу цитрусовых необходимо сполоснуть рот водой. Если соблюдать эти правила, то риск кариеса и других зубных заболеваний может значительно снизиться.

2. Сладости

Сладости. Иллюстративное фото.

Krzysztof Zabłocki / PantherMedia / Krzysztof Zabłocki

Конфеты, пирожные, мороженое и другие «вкусности» оказывают большое влияние не только на вес человека, но и на состояние и здоровье его ротовой полости. Что же содержится в этих продуктах питания, которые так негативно влияют на зубы? В биопленке на зубах находится большое количество микроорганизмов. Сахар является лучшим лакомством для патогенной микрофлоры на зубах. Поэтому когда человек употребляет большое количество конфет, печенья и прочих сладостей, то он сам собственноручно «кормит» бактерии. А они не ленятся и, получив достаточное количество нужного питания, с легкостью разъедают эмаль.

3. Кофе

В последнее время увидеть спешащих на работу служащих без стаканчика кофе практически нереально. Но не многие знают, что именно кофе становится виновником образования пятнышек на зубах и потемнения эмали. Если вы совсем не можете отказаться от кофе, то альтернативным вариантом будет после употребления напитка прополоскать рот водой. Второй вариант немного избавиться от негативного влияния бодрящего напитка — пить кофе через трубочку, чтобы жидкость минимально касалась поверхности зубов.

4. Летние ягоды

Ягоды. Иллюстративное фото.

Josef Müllek / PantherMedia / Josef Müllek

Лето — пора, когда организму сложно отказать в лакомстве сочными ягодами. Вспомните, как тяжело голубика, черника, вишня и другие ягоды отстирываются с одежды. Так почему же все не обращают внимания на то, что зубная эмаль также подвергается красящему воздействию? Все, что требуется от человека после лакомства ягодами — тщательно почистить зубы и убедиться, что эмаль снова стала того цвета, какой была прежде. Если этого не делать, то вполне вероятно, что со временем зубы могут начать желтеть.

5. Хрустящие продукты

Казалось бы, взрослым не нужно напоминать о вреде хрустящих снеков, чипсов и сухариков. Однако перекус «на бегу» выглядит иногда очень привлекательно. Но только до того момента, пока человек не задумается над тем, что он ест. «Каменные» продукты могут нанести зубам непоправимый вред. Именно из-за снеков на зубах появляются мельчайшие трещинки, сколы и царапины. Так что прежде чем радостно вновь покупать чипсы, задумайтесь, нужны ли вам стоматологические проблемы.

 

6. Гляссе

Не зря говорят, что для организма будет стрессом, если поместить его сначала в теплую воду, а потом — в холодную. Так почему же все забывают, что для зубов такое состояние тоже непривычно и некомфортно? Одним из самых любимых лакомств сладкоежек было и остается гляссе. На самом деле гляссе для зубов — бомба замедленного действия. Мало того, что в безобидном на первый взгляд лакомстве содержится сахар и кофе, так еще и резкая смена температуры делает свое «черное» дело. Чрезмерное употребление такого десерта может привести к микротрещинам на зубах.

7. Алкоголь

Красное вино. Иллюстративное фото.

Markus Mainka / PantherMedia / Markus Mainka

Для любителей пропустить после тяжелого рабочего дня пару бокалов красного вина «для здоровья» тоже есть плохая новость. Именно в красном вине содержится пигмент, который является губительным для белизны зубов. Стоит также остановить свое внимание и на других алкогольных напитках. Дело в том, что алкоголь угнетает работу слюнных желез. Никогда не задумывались, почему наутро после алкогольной вечеринки можно ощутить сухость в ротовой полости? Именно слюна участвует в борьбе с микроорганизмами, поддерживает кислотно-щелочной баланс. Когда же ее недостает (а именно после употребления алкоголя), это не очень хорошо сказывается на зубах.

Встает закономерный вопрос: «Существует ли такой человек, который добровольно отказался бы от всех этих лакомств?» Спешим напомнить, что совсем не обязательно полностью раз и навсегда отказываться от вышеперечисленных продуктов. Все хорошо в меру, не нужно впадать из крайности в крайность.

 

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