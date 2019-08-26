Пн, 26.08.2019
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Как летит время: сын Алексея Чадова заметно подрос

Алексей Чадов и Агния Дитковските

ФОТО: SCANPIX

Недавно в Сети появилось новое фото сына Алексея Чадова и Агнии Дитковските — Федора. Его у себя в Stories разместила бабушка Феди, заслуженная артистка РФ Татьяна Лютаева. На фото мальчик стоит в черной кожаной куртке и держит на руке белого голубя, пишет Экспресс газета.

Три месяца назад Федору исполнилось 5 лет. Поклонники были удивлены, как сильно вырос мальчишка и как он похож на своего папу.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Напомним, Федя родился у 30-летней Агнии Дитковските и 37-летнего Алексея Чадова в 2014 году. Актеры познакомились на съемках фильма «Жара» и поженились в 2012 году. Однако в 2015-м супруги разошлись. Тем не менее родители Федора стараются много времени проводить вместе с ребенком. Например, в конце июля Алексей взял сына с собой на Крит.

«Какой красавчик»; «Очень похож на вас»; «Хороший отец. Так держать!» — умилялись фотографии подписчики.

Со своей бывшей женой Чадов поддерживает дружеские отношения. Ребенок по-прежнему не знает, что его родители находятся в разводе.

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