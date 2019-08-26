Как летит время: сын Алексея Чадова заметно подрос

Три месяца назад Федору исполнилось 5 лет. Поклонники были удивлены, как сильно вырос мальчишка и как он похож на своего папу.

Напомним, Федя родился у 30-летней Агнии Дитковските и 37-летнего Алексея Чадова в 2014 году. Актеры познакомились на съемках фильма «Жара» и поженились в 2012 году. Однако в 2015-м супруги разошлись. Тем не менее родители Федора стараются много времени проводить вместе с ребенком. Например, в конце июля Алексей взял сына с собой на Крит.