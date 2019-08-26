Российская блогер сломала четыре ребра ради тонкой талии

Дубровская опубликовала в соцсети свой снимок спустя три месяца после хирургического вмешательства, причем не стала ретушировать его в фотошопе, так что на ее теле можно заметить следы от корсета. «Прошло ровно три месяца, как я добровольно сломала себе четыре ребра. Эта операция, о которой я жалею и признаю свою ошибку, сделала зря», — написала Алла.

«Проходит операция под местной анестезией. Вы в уме и сознании, все понимаете. Врач делает два разреза на спине, надсекает инструментами четыре нижних ребра и в вашем туловище надламывает их. Треск костей слышно, но он не отвлекает. Затем переломанные ребра фиксируются корсетом. В этот момент вы испытываете эйфорию и согласны сломать себе еще что-нибудь! Операция несложная — 30 минут, особой боли нет, один раз пила обезболивающее, и все. Через час после операции пошла пить вино за новенькую талию и снимать сторисы», — поведала Дубровская.

Российская блогер Алла Дубровская ФОТО: Instagram

По словам Аллы, изначально ей обещали, что талия уменьшится на шесть-десять сантиметров, однако в реальности она «потеряла» всего один-два сантиметра, что не очень заметно. Зато в дополнение получила два шрама на спине и пролежни от корсета на животе, спине и боках. Да и процесс реабилитации дался Алле нелегко. «Три месяца мучений в корсете, который можно снимать не более чем на пять минут. Он натирает, под ним все чешется, если чуток переешь, он жмет так, что желудок обещает уйти пустым через твой говорящий рот. Спортом заниматься 3 месяца нельзя, $эk$ом вяленько можно», — пожаловалась блогер.

Российский блогер Алла Дубровская ФОТО: Instagram