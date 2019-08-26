Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»

В состав вернулась певица Полина Гагарина, работавшая в четвертом и пятом сезонах «Голоса». К ней присоединился продюсер Константин Меладзе, который дебютировал в качестве наставника в прошлом сезоне проекта.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров также вошел в список. Он стал победителем голосования за лучшего наставника седьмого сезона. В составе наставников появился и новичок — певец, бывший лидер группы «Браво» Валерий Сюткин.

Ранее Первый канал заявлял об обновлении системы голосования в шоу «Голос». По словам представителей, усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов, но подробности не раскрывались.