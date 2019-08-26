Пн, 26.08.2019
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  • Пользователь Reddit опубликовал фото, которое заставило всех поверить, что Стив Джобс жив

Пользователь Reddit опубликовал фото, которое заставило всех поверить, что Стив Джобс жив

FILE - In this Sept. 20, 2005 file photo, Apple co-founder Steve Jobs smiles after a press conference as he opens the Apple Expo in Paris. Since his death in 2011, Jobs has been the subject of documentaries, books, a film, even a graphic novel. Now the technology pioneer will be the focus of an upcoming opera. In front of the Sangre de Cristo mountains in northern New Mexico, the Santa Fe Opera announced Wednesday, Aug. 5, that its latest commission will be based on the man who helped revolutionize personal computers, the music business and, of course, brought the world the iPhone. (AP Photo/Christophe Ena, File)

ФОТО: Christophe Ena / AP

С момента смерти сооснователя корпорации Apple прошло почти восемь лет. Но, похоже, не все готовы поверить в реальность его гибели, пишет Лайф.

Пользователь с ником Sheshesheqwerty разместил на Reddit снимок, который многих юзеров заставил поволноваться. На нём предстал мужчина, сидящий на стуле на одной из улиц Египта. И он оказался поразительно похож на знаменитого американского изобретателя и предпринимателя Стива Джобса. По словам автора поста, основатель Apple, скончавшийся в 2011 году после продолжительной болезни, просто инсценировал свою смерть.

Стив Джобс скрывается в Египте после инсценировки своей смерти,

- написал в посте автор.

Steve Jobs hiding in Egypt after faking his death from r/pics

Запись вышла в топ, набрав около 80 тыс. лайков. И пользователи устроили мозговой штурм, обсуждая необычное фото. Многие были так впечатлены сходством, что действительно готовы были поверить, что Джобс жив. В подтверждение они указали, что отец предпринимателя был сирийцем, поэтому тот скрывается в арабской стране. К тому же Джобс, как и мужчина на снимке, тоже любил ходить босиком.

Я знаю, что это задумывалось как шутка, но, блин, этот парень слишком похож на Стива Джобса, чтобы это было просто совпадением,

Стив Джобс наполовину араб (сирийец). Так что правдоподобно,

Подделал свою смерть, как 2Pac (который, предположительно, живёт в Бразилии или на Кубе),

- написали пользователи в комментариях.

Но не всех удалось так легко убедить. Часть юзеров были настроены критически, отметив, что это всего лишь двойник изобретателя. К тому же фото сделано в профиль, что мешает понять, как человек выглядит в действительности. А некоторые пошутили, что это никак не может быть Джобс, так как на нём нет Apple Watch и его фирменной чёрной водолазки.

Боковой профиль и ночная съёмка (высокая контрастность теней) могут вводить в заблуждение. Интересно, как выглядит этот мужчина, когда смотришь на него спереди,

На нём нет чёрной водолазки. Это не он,

- написали другие.

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